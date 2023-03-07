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Алихан Смаилов обратился к женщинам Казахстана

Алихан Смаилов обратился к женщинам Казахстана Фото: Telegram/KZgovernment
На заседании правительства Казахстана 7 марта 2023 года премьер-министр Алихан Смаилов обратился к женщинам страны, сообщает Zakon.kz.

Глава правительства поздравил с наступающим 8 Марта – Международным женским днем.

"Хочу от всего сердца поздравить всех женщин с наступающим праздником 8 Марта! Будущее нашей страны зависит, в первую очередь, от вас. Ведь вы – основа каждой семьи, хранительница единства и взаимопонимания. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия вашим семьям и успехов в труде! С праздником!"Алихан Смаилов

По его словам, в Казахстане женщины равноправно участвуют в государственном управлении, ведут активную общественную деятельность, реализуют бизнес-проекты.

Согласно данным ОЭСР, в Казахстане доля женщин-владельцев бизнеса составила 45%. Это выше, чем в таких странах, как США и Турция.

"Хочу отметить, что мы заинтересованы в увеличении активности женщин в различных сферах. В свою очередь государство уделяет особое внимание вопросам социальной поддержки женщин... Сейчас мы направляем усилия на решение вопросов здоровья женщин. Необходимо особое внимание уделить материально-техническому состоянию родовспомогательных организаций".Алихан Смаилов

Многие из них, как отметил глава правительства, не соответствуют современным требованиям, что не позволяет оказать качественную медицинскую помощь в полном объеме, поэтому:

  1. В проекте Концепции по охране материнства и детства надо учесть модернизацию инфраструктуры перинатальных центров. Министерству здравоохранения необходимо ускорить решение вопроса по ремонту и оснащению Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии в Алматы.
  2. Акиматам следует принять меры по расширению вовлечения женщин в продуктивную занятость в рамках Региональных карт занятости. Министерству труда обеспечить координацию и мониторинг реализации этого направления.
  3. Акиматам регионов совместно с фондом "Даму" и палатой "Атамекен" надо усилить работу по расширению финансирования проектов женщин-предпринимателей, вовлечению их в более капиталоемкие проекты, например, в обрабатывающей промышленности. К этому необходимо подключиться Министерству информации для проведения широкой разъяснительной работы.

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Ранее Алихан Смаилов поручил министерствам просвещения и цифрового развития и акиматам до 15 марта 2023 года принять дорожную карту по цифровизации учебного процесса.

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