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Алан Черкасов рассказал "Красивую историю" женщинам легендарного театра в Алматы

Алан Черкасов рассказал "Красивую Историю" женщинам легендарного театра в Алматы Фото: Театр для детей и юношества имени Наталии Сац
Известный казахстанский певец Алан Черкасов исполнил "Красивую историю" очаровательным женщинам Государственного академического русского театра для детей и юношества Казахстана имени Наталии Сац.

В канун праздника весны - международного женского дня 8 марта - автор-исполнитель, телеведущий, популярный шоумен, любимец публики Алан Черкасов поздравил с праздником женщин легендарного театра.

Известный исполнитель нашел время в своем плотном рабочем графике и впервые выступил на исторической сцене театра.

Алан Черкасов рассказал

Фото: Театр для детей и юношества имени Наталии Сац

Он исполнил самые хитовые песни из своего репертуара и высказал слова благодарности женщинам за то, что они вдохновляют мужчин на подвиги и творчество, наполняют жизнь смыслом и дарят самое ценное, что есть на планете — детей!

Алан Черкасов рассказал

Фото: Театр для детей и юношества имени Наталии Сац

Выступление Алана Черкасова наполнило сердца женщин музыкой, светом, любовью и теплом!

Алан Черкасов рассказал

Фото: Театр для детей и юношества имени Наталии Сац

Коллектив театра сердечно поблагодарил популярного исполнителя за то, что он нашел время разделить с нами этот праздник весны и красоты и подарил прекрасную музыку, хорошее настроение и вдохновение всем женщинам Казахстана.

Алан Черкасов рассказал

Фото: Театр для детей и юношества имени Наталии Сац

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