Запрещена ли Хиджама в Казахстане и можно ли ее проводить специалистам? Такой вопрос был задан на сайте электронного правительства, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве здравоохранения отметили, что процедура "Хиджама" - это древняя методика кровопускания путем произведения надрезов на коже человека и наложение "банок" на каждый надрез.

"При данной процедуре производится медицинская манипуляция – повреждение целостности кожного покрова человека в ходе оказания услуг, а равно применяются инвазивные методы. Инвазивные методы должны осуществлять медицинские работники. При этом необходимо получать информирование согласие пациента", - ответили в Минздраве.

Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения" предусматривает, что медицинская и фармацевтическая деятельность подлежит лицензированию. Подвиды медицинской деятельности, подлежащие лицензированию, определены законом "О разрешениях и уведомлениях". В указанном перечне метод "Хиджама" отсутствует.

Вместе с тем, в Минздраве отметили, что медицинские изделия, применяемые в процедуре "Хиджама" в соответствии с требованиями Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации", относятся в группе критических медицинских изделий (инструменты и оборудование, непосредственно контактирующие с тканями, полостями или кровеносным руслом человека) и должны надлежащим образом стерилизоваться химическим методом (путем погружения в растворы стерилизующих средств), плазменным (на основе перекиси водорода), паровым (воздействием водяным насыщенным паром под избыточным давлением), воздушным методом (сухим горячим воздухом) стерилизации.

В Минздраве заключили, что с учетом изложенного, инвазивные методы лечения должны проводиться медицинским работником, при наличии действующего сертификата специалиста и с соблюдением санитарных правил и норм.

