Подборка главных новостей за 7 марта: ажиотаж в канун 8 Марта, новый штраф за мат, опять 25

Сколько женщин живет в Казахстане. Поправки в Кодекс: как в стране будут бороться со сквернословием. В Казахстане хотят отменить онлайн-обучение водителей. Минпросвещения может рассмотреть возвращение даты последнего звонка на 25 мая. Итоги главных новостей за день от Zakon.kz.

На 10 девчонок по статистике 9 ребят

В канун Международного женского дня Бюро национальной статистики опубликовало статистику о женщинах Казахстана. По данным на 1 февраля 2023 года, в Казахстане проживает 10 118 282 женщины, из них 6,3 млн – в городской местности, 3,7 млн – в сельской.

В разрезе регионов больше всего представительниц женского пола проживает в Алматы (1 157 823), Туркестанской (1 040 069) и Алматинской областях (753 562).

Также министр нацэкономики Алибек Куантыров ответил на вопрос, сколько казахстанок трудятся на госслужбе. Согласно статистике, в 2010 году доля женщин на госслужбе составляла 52,7%. В 2022 году достигла 55,4%, 39,2% из них занимают руководящие должности.

Подарки и микрозаймы

Министры Алибек Куантыров и Марат Ахметжанов поделились, какие подарки дарят на 8 Марта. А министр Зульфия Сулейменова объяснила, почему не ждет конкретного подарка к женскому дню.

Куантыров в свою очередь уточнил, что тюльпаны стоят дешевле, чем розы.

Согласно исследованиям микрокредитных организаций, спрос на микрозаймы в марте повышается перед празднованием Наурыза и остается на среднем уровне в преддверии 8 Марта.

Казахстанцы активнее оформляют микрокредиты в конце месяца и за неделю до праздников, связанных с покупкой подарков.

Штраф на 69 тысяч тенге

7 марта в Казахстане введены в действие поправки в Кодекс об административных правонарушениях, ужесточающие наказание за нецензурную брань.

В связи с этим эксперты рассказали Zakon.kz, как будет работать новшество, в каких случаях горожан могут оштрафовать на 69 тысяч тенге и что считается матом.

В свою очередь министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов прокомментировал введенные поправки и отметил, что в жизни бывают разные ситуации.

Плюс один "природный" закон, российские вузы в Казахстане

7 марта введен в действие закон "О растительном мире". Документ регулирует отношения в области охраны и использования растительных ассоциаций, произрастающих на территории страны.

Кроме того, разработан законопроект о ратификации Соглашения между правительствами Казахстана и России о создании и функционировании филиалов организаций высшего и послевузовского образования РК в России и филиалов образовательных организаций высшего образования России в РК.

Вместе с тем МВД РК подготовило проект постановления правительства, предусматривающий легализацию иностранных автомобилей-конструкторов. Эта норма вводится для легализации автомобилей, ввезенных под видом запасных частей и реализованных гражданам Казахстана.

Также Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О некоторых вопросах Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан". Документ вносит изменения в функции и структуру Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК).

Отмена онлайн-обучения для водителей

В Казахстане хотят отменить онлайн-обучение водителей: МВД РК подготовило поправки в правила подготовки водителей и получения водительских удостоверений. По словам главы МВД, это в первую очередь вопрос безопасности участников дорожного движения.

Безопасность в школах Казахстана, цифровизация учебного процесса

Премьер-министр Алихан Смаилов поручил министерствам просвещения и цифрового развития и акиматам до 15 марта 2023 года принять дорожную карту по цифровизации учебного процесса. Он отметил, что нужно обеспечить учащихся электронными учебниками, которые должны содержать анимационные, мультимедийные компоненты и задания.

Кроме того, министр просвещения РК Гани Бейсембаев сообщил, что на данный момент оцифровано 79% школьных учебников, и добавил, что экспертное сообщество будет обсуждать возможное возвращение даты последнего звонка 25 мая.

А министр внутренних дел Марат Ахметжанов предложил Министерству просвещения поскорее оснастить школы системами безопасности, организовать учебно-тренировочные занятия по реагированию на кризисные ситуации, повысить качество подготовки психологов в организациях образования.

Иностранные кибершпионы

В АО "Государственная техническая служба" рассказали, что в 2022 году нейтрализована деятельность хакерской группировки, которая осуществляла кибершпионаж путем негласного сбора документов из инфраструктур нескольких государственных органов и организаций.