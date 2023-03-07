Тоттенхэм - Милан: самый непредсказуемый матч ⅛ Лиги чемпионов

"Тоттенхэм" и "Милан" вновь готовятся к столкновению в ⅛ финала Лиги чемпионов. Обе команды отправляются в игру после поражений в своих национальных турнирах. Мотивирует ли это или окончательно дестабилизирует соперников, узнаем уже в ближайший четверг.

Тоттенхэм

"Шпоры" пока держатся в лидирующей четверке Премьер-лиги, несмотря на крайне нестабильную игру. Оборона в этом сезоне оставляет желать лучшего — команда пропустила уже 36 голов, что для клуба из первой десятки довольно серьезный показатель. В плей-офф Лиги чемпионов "Тоттенхэм" вышел из не самой сложной группы с "Айнтрахтом", "Спортингом" и "Олимпиком". Перед встречей с "Миланом" команда вылетела из Кубка Англии, сенсационно проиграв сопернику из Чемпионшипа "Шеффилд Юнайтед", а затем уступила "Вулверхэмптону". Мораль в коллективе Конте явно в упадке.

Милан

Действующий чемпион Серии А так же разочаровывает своим выступлением в национальной лиге, занимая 5-ю строчку турнирной таблицы. В воскресном туре "Милан" проиграл "Фиорентине", кое-как забив один гол под конец игры. В ЛЧ "россонери" попали со 2-го места, дважды уступив "Челси" на групповом этапе. Преимущество клубу в предстоящем матче дает минимальная победа в первом розыгрыше ⅛ финала. Кроме того, большую роль могут сыграть индивидуальные игроки, такие как Рафаэль Леао, который стремительно набрал форму в прошлом сезоне и стал одним из самых ярких игроков "Милана".

Интересные факты

Соперники трижды встречались в рамках Лиги чемпионов: каждый взял по матчу, еще один завершился ничьей. Стоит учесть, что "россонери" показывают неплохие результаты на выезде — в 9 из последних 11 встречах ЛЧ им удалось забить как минимум по одному голу. "Шпоры", в свою очередь, более уверенно чувствуют себя в родных стенах — в 6 из 7 домашних розыгрышей чемпионата они заносили не меньше 2 голов. Фаворитом матча, несмотря на проигрыш в первом туре ⅛ финала, считается "Тоттенхэм".

Parimatch предлагает следующие коэффициенты на матч:

Тоттенхэм - 1.94, Ничья - 3.60, Милан - 4.10