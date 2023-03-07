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Бенфика - Брюгге: бельгийцам поможет только чудо

Бенфика - Брюгге: бельгийцам поможет только чудо Фото: Parimatch
На этой неделе любителей футбола ждут ответные матчи ⅛ Лиги чемпионов. Одна из самых любопытных встреч намечается в эту среду между лидером португальской высшей лиги "Бенфики" и действующим чемпионом Бельгии "Брюгге".

На первый взгляд исход очевиден, но загнанные в угол бельгийцы еще могут нас удивить.

У "Бенфики" дела складываются как нельзя лучше. В чемпионате Португалии "орлы" уверенно держатся на 1-й строчке с отрывом от ближайшего соперника на 8 очков. В плей-офф Лиги чемпионов они вышли с первого места в группе с такими грандами, как "ПСЖ" и "Ювентус". Более того, португальцы еще не проиграли ни одного из 11 матчей в ЛЧ, заработав всего одну ничью. Небольшим разочарованием стал вылет из Кубка Португалии, но выход в четвертьфинал главного европейского турнира легко позволит забыть об этом досадном промахе.

Действующий чемпион Бельгии, в свою очередь, показывает не самый удачный сезон. В национальном турнире "Брюгге" идет на 4-м месте, а в Лигу чемпионов пробилась со второго, уступив только "Порту". Первый матч ⅛ финала с "Бенфикой" был проигран, а значит бельгийцам придется попотеть, чтобы совершить камбэк.

Команды встречались лишь единожды в своей истории, поэтому статистика личных встреч нам ничего не скажет. Но, с учетом персональных данных, можно рассчитывать на результативную игру: "Бенфика" забивает в 10 последних матчах, тогда как "Брюгге" забивает, как минимум, по одному мячу в последних пяти.

Parimatch предлагают следующие коэффициенты на матч:

Бенфика - 1.35, Ничья - 5.40, Брюгге - 8.70

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