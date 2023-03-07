Как в СКО функционирует информационная система "Кибернадзор"

Работа системы направлена на блокирование распространения пропаганды экстремизма и терроризма, оборота наркотиков и психотропных веществ, незаконного производства и продажи оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, распространения информации о самоубийстве и порнографии.

Со слов первого заместителя прокурора области Абу-Али Саттар, с начала 2023 года по результатам мониторинга интернет-пространства в информационную систему на блокирование внесено 100 (в 2022 году – 88) ссылок имеющих противоправный контент.



Так, как сказано в сообщении прокуратуры Северо-Казахстанской области, на одной из страниц в Facebook размещен видеоролик религиозного характера, не рекомендованный к распространению на территории Казахстана.