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Как в СКО функционирует информационная система "Кибернадзор"

Как в СКО функционирует информационная система "Кибернадзор" Фото: pixabay
Работа системы направлена на блокирование распространения пропаганды экстремизма и терроризма, оборота наркотиков и психотропных веществ, незаконного производства и продажи оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, распространения информации о самоубийстве и порнографии.

Со слов первого заместителя прокурора области Абу-Али Саттар, с начала 2023 года по результатам мониторинга интернет-пространства в информационную систему на блокирование внесено 100 (в 2022 году – 88) ссылок имеющих противоправный контент.

Так, как сказано в сообщении прокуратуры Северо-Казахстанской области, на одной из страниц в Facebook размещен видеоролик религиозного характера, не рекомендованный к распространению на территории Казахстана.

"В случае, если вы столкнулись с подобными противозаконными сайтами, либо иным образом узнали о ее функционировании просим информировать прокуратуру области по телефонам дежурного прокурора – 8(7152)360383 и 87058427306 на котором установлен мессенджер WhatsApp", – заключили в пресс-службе.

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