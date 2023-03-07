Как в СКО функционирует информационная система "Кибернадзор"
Со слов первого заместителя прокурора области Абу-Али Саттар, с начала 2023 года по результатам мониторинга интернет-пространства в информационную систему на блокирование внесено 100 (в 2022 году – 88) ссылок имеющих противоправный контент.
Так, как сказано в сообщении прокуратуры Северо-Казахстанской области, на одной из страниц в Facebook размещен видеоролик религиозного характера, не рекомендованный к распространению на территории Казахстана.
"В случае, если вы столкнулись с подобными противозаконными сайтами, либо иным образом узнали о ее функционировании просим информировать прокуратуру области по телефонам дежурного прокурора – 8(7152)360383 и 87058427306 на котором установлен мессенджер WhatsApp", – заключили в пресс-службе.