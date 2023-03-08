Железные леди: топ-6 самых влиятельных женщин в мировой политике

Сегодня представительницы слабого пола в большой политике по-прежнему остаются исключением из правил, и власть в основном сосредоточена в мужских руках. Zakon.kz подготовил список женщин, которые испокон веков оказывали влияние на мир не меньше своих мужественных современников.

В истории очень много женщин, чей жизненный путь может вдохновить. Они устраивали перевороты, захватывали власть, а иногда даже меняли ход истории. Несмотря на то, что когда-то их права ущемлялись, особый вклад в развитие человечества внесли именно женщины. Именно 8 марта мы решили вспомнить самых авторитетных женщин, оставивших след в истории.

Томирис. Царица массагетов – потомок скифского вождя Ишпакая и правнучка царя скифов Мадия. С детства она была знакома с оружием и военными действиями. Верховой ездой будущая царица увлекалась с пяти лет и выбирала себе самых строптивых лошадей. Примерно в 530-529 годах до нашей эры царь Мидии – Кир – отправился в поход на великую степь. В одном из сражений он убил мужа Томирис и взял в плен ее сына, который позже погиб. Потеряв близких людей, женщина поклялась отомстить Киру. Она сдержала свое обещание, и массагеты разбили персов. Геродот назвал этот бой "самым великим и жестоким". Сражение завершилось победой саков. Томирис была мудрым стратегом и пользовалась авторитетом в народе. Пример этой царицы демонстрирует, какой силой могут обладать женщины, когда покушаются на их семью и родину.

Клеопатра. Последняя независимая правительница Египта еще до войны с Римом и завоевания Юлием Цезарем. Политик и роковая женщина сумела покорить двух великих римлян той эпохи – Юлия Цезаря и Марка Антония. Еще при жизни она стала настоящей легендой Египта. История гласит, что царица велела передать письмо Цезарю, после чего заперлась со служанками в одной из комнат дворца. В своем письме она просила похоронить ее с возлюбленным, Марком Антонием, который ранее покончил жизнь самоубийством из-за ложного послания о смерти любимой. Клеопатру нашли мертвой со следами змеиных укусов.

Ангела Меркель. Она стала первой женщиной, которая заняла такое высокое политическое положение в своей стране. Ангела Меркель была федеральным канцлером Германии и ранее возглавляла фракцию Христианско-демократического союза. Кроме того, она занимала пост министра по делам женщин и молодежи, а также по делам окружающей среды, охраны природы и безопасности ядерных реакторов. Ее правительство улучшило экономику страны и сократило безработицу. Эта скромная женщина всегда заботилась о жителях своей страны и болела за свою родину.

Индира Ганди. Премьер-министр Индии, участница национально-освободительного движения, является самой влиятельной женщиной-политиком Индии. Индира Ганди родилась в семье политического деятеля и борца за независимость родины. С самого детства девочка следовала ценностям своего отца. После Второй мировой войны женщина начала выступать с политическими речами и всегда боролась за права своего народа. В 1947 году Индия добилась независимости, и отец Индиры Ганди стал премьер-министром, сформировав национальное правительство. Своей помощницей он назначил дочь, так началась ее политическая карьера. После смерти отца Индира заняла в стране самый высокий пост. Во времена ее правления страна объединилась и произошел рост экономики. Индира Ганди пыталась прекратить религиозные войны и споры, но, к сожалению, ей не удалось этого сделать, в результате чего она погибла от рук террористов.

Роксолана. Роксолана, или Хюррем, прозванная уже в Османской империи, была дочерью украинского священника, а позже попавшая в плен к татарам. Набеги на Украину, разбои и пленение были обычным делом в те времена. Роксолана единственная смогла добиться таких вершин в плену вдали от родины. Она стала не просто любимицей султана Сулеймана I, но и его официальной женой. Женщина имела особое влияние на решения могущественного правителя, чем и пользовалась. До сих пор остается загадкой – колдовство это или просто женские чары. Она родила султану 6 детей, рассчитывая на наследство трона. У нее была возможность обучаться, поэтому Роксолана стала образованной женщиной и помогала своему мужу разбираться в правительственных делах. Женщина строила мечети, школы, больницы и занималась благотворительностью.

Маргарет Тэтчер. Эта "железная леди" показала не только Британии, но и всему миру, чего на самом деле может добиться женщина. В своем долгом правлении страной Маргарет показала огромную трудоспособность, силу воли и характера. Воспитывалась девушка в очень строгой семье и с самого детства привыкла много работать, не отвлекаясь на развлечения. Окончив Оксфорд, Маргарет начала строить свою политическую карьеру. Ей удалось стать первым лицом партии консерваторов, а потом и премьер-министром Англии. Реформы женщины не всегда воспринимались обществом положительно, но в итоге именно они помогли стране избежать финансового кризиса и укрепить ее позиции. "Железная леди" добилась больших высот не только для себя, но и для своего государства.

Все эти женщины не просто остались в памяти последующих поколений, они творили историю. Ими восхищались и боялись. Они – самый яркий пример того, что прекрасная половина человечества вовсе не "слабый" пол.