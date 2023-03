Заменит ли женщин искусственный интеллект

Почему Goldman Sachs не взялся бы проводить IPO "КазМунайГаза", каков рост числа женщин в корпоративном секторе и в мире финансов, и каково видение казахстанских женщин на развитие искусственного интеллекта, рассказали участники "DigitALL: Women in FinTech", сообщает Zakon.kz.

Накануне празднования 8 Марта АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) совместно с Международной финансовой корпорацией (IFC) провела ежегодную церемонию открытия торгов Ring the Bell for Gender Equality, в рамках которой прошла дискуссия на тему: "DigitALL: Women in FinTech".



Наиболее ярким и интересным выступлением был доклад председателя совета ОЮЛ "Ассоциация финансистов Казахстана" (АФК) Елены Бахмутовой, затронувшей вопросы гендерного равенства в мире, и, в частности, на рынке финансовых услуг, а также озвучила свой взгляд на развитие искусственного интеллекта (ИИ).

Женщины в корпоративном секторе

Казалось бы, многолетние усилия международных организаций, институтов развития, общественных деятелей, политиков и женщин всего мира уже сделали очень многое в достижении желаемых показателей гендерного равенства как в развитых, так и в развивающихся странах. Сегодня женщины активно участвуют как в управлении государствами, бизнесом, служат в армии, занимаются научной деятельностью, открывают компании, привлекают финансирование для их существования, инвестируют в рынки ценных бумаг, а также являются активными участниками на рынке финансовых услуг.

Однако, как показывают многочисленные исследования авторитетных исследовательских групп, рост вовлеченности женщин пока еще не достиг 100% показателей. К таким выводам пришли международная консалтинговая компания McKinsey&Company, Grant Thornton и другие.

"Исследование McKinsey&Company "Женщины на рабочем месте", которое проводилось для корпоративного сектора США, показывает, что первая причина неустранимого дисбаланса между женщинами и мужчинами в топ-менеджменте американских компаний происходит вовсе не из-за так называемого "стеклянного потолка", а гораздо раньше – из-за так называемого эффекта "сломанной ступени". Когда молодая женщина приходит на работу в компанию, то самое большое препятствие, с которым она сталкивается, – это ее первое повышение в должности". Елена Бахмутова

В частности, в отчете консалтинговой компании отмечалось, что на каждую сотню мужчин, которых повышают с начального уровня до позиции менеджмента, приходится только 87 женщин. И чем выше по карьерной лестнице, том больше этот разрыв.

"Второе наблюдение, которое делает McKinsey&Company, касается должностей в инженерных и технических областях. Их доля за последние пять лет снизилась – с 16% до 17%, при том, что процент мужчин в этих сферах заметно вырос – с 36 д 40%. Это тревожит, поскольку именно в этих специальностях наиболее высокая заработная плата". Елена Бахмутова

В отчете американских аналитиков отмечено, что 32% женщин, занятых на технических и инженерных должностях, являются единственными в своем рабочем помещении. И зачастую их профессиональное суждение чаще подвергаются сомнениям. Их также чаще обходят вниманием в вопросах продвижения по службе. Помимо этого, вырос и коэффициент текучести кадров среди женщин-руководителей. За 2021 год он составлял 10,5%, что на 1,5% выше, чем у руководителей-мужчин. Это происходит по ряду причин. Но главная из них заключается в том, что женщины-лидеры начали предъявлять более высокие требования к работодателям.

"Женщина, которая достигла определенных высот в своей карьере, выше ставит свои таланты и не станет мириться с неблагоприятными условиями труда, в том числе и своих подчиненных. И она больше заботиться о раскрытии своего потенциала. Кстати, это порождает новые вызовы для акционеров компании, которые вынуждены приводить свои политики к этим ожиданиям женщин-лидеров". Елена Бахмутова

И в этой связи, по ее словам, в исследовании "Женщины в бизнесе" компании Grant Thornton, прогнозируется, что к 2025 году тренд по расширению руководящих позиций для женщин достигнет 34%. Большинство опрошенных специалистами Grant Thornton организаций считают, что стили изменения работы компаний, произошедшие из-за пандемии коронавируса, будут способствовать карьерному росту женщин в долгосрочной перспективе. Поскольку эти изменения касались гибкого графика работы и гибридного места работы. А именно такие условия и привлекают все больше работы женщин.

Почему Goldman Sachs не взялся бы проводить IPO "КазМунайГаза"

Как отметила глава АФК, ссылаясь на исследования мировых консалтинговых компаний, за последние три года число женщин в должности финансового директора выросло с 30% до 37%, управляющей по маркетингу – с 18 до 24%. Пережили некоторый всплеск в 2021 году и позиции в сфере СЕО, а также директора по IT.

Предложив посмотреть на рост женщин под другим углом, Елена Бахмутова привелка любопытные данные, согласно которым Goldman Sachs – один из крупнейших финансовых институтов США, сделал вывод, что публичные компании с диверсифицированными органами управления оцениваются выше. В компании, где присутствует хотя бы одна женщина или представитель меньшинств, демонстрируют 44% скачок в цене акций в течение года после IPO. Тогда как компании с недиверсифицированным руководством показывает рост только на 13%.

"С некоторых пор Goldman Sachs перестало готовить к IPO те компании, где в менеджменте нет хотя бы двух женщин. В этой связи хотелось бы обратить внимание на это и наших казахстанских компаний. У нас совсем недавно было IPO "КазМунайГаза". Goldman Sachs, наверное, не взялся бы проводить это IPO, поскольку женщины там представлены". Елена Бахмутова

Казахстан находится в русле тех же тенденций, что и весь мир

Глава АФК напомнила, что в начале февраля 2023 года Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка опубликовало исследование по оценке качества активов. В данном отчете немало внимание было уделено и гендерному аспекту.

Согласно данным АРРФР, из 6 млн казахстанцев (с общей задолженностью 6,7 трлн тенге) средний размер задолженности среди мужчин составляет около 1,3 млн тенге, тогда как для женщин – 997,4 тыс. тенге. Женщины более аккуратны в вопросах погашения задолженности. Хотя по числу заемщиков преобладают женщины – 54,7%.

Ипотечные займы почти одинаково распределены между мужчинами и женщинами. Хотя мужчины в большей степени предпочитают потребительские займы, а женщины – беззалоговые кредиты.

"При анализе кредитного качества было обнаружено, что доля проблемной задолженности среди женщин на 2,5 п. п. ниже, чем среди мужчин", – отмечалось в докладе АРРФР.

Еще один аспект, на который обратила внимание глава АФК, – снижение числа казахстанок на руководящих постах.

"В госуправлении количество женщин упало на 3%, а в финансовом секторе тоже снизилось на 1%". Елена Бахмутова

Тихая революция

Глава АФК не исключает, что в перспективе человечество и, в частности, женщины, могут столкнуться с необходимостью осваивания новых профессий, поскольку происходящая сегодня автоматизация бизнес-процессов ведет к повышению эффективности производства, а это в свою очередь грозит глобальными изменениями на рынке труда.

"За период с 1990 года для того, чтобы сгенерировать 1 млн долларов, компании с фондовым индексом S&P 500 требовалось 6,2 работника, а в 2022 году их число сократилось более чем в три раза – до двух человек. Вероятно, этот тренд продолжится. Это может выглядеть пугающе, но не стоит забывать, что все-таки приход новых технологий означает востребованность новых профессий". Елена Бахмутова

Одной из последних тихих революций, глава АФК назвала появление искусственного интеллекта, который, возможно, окажет самое большое воздействие на непроизводственную сферу, где как раз в основном заняты женщины.

"Пока же мы привыкли использовать ИИ в качестве чат-бота. Однако, например, уже сейчас чат-бот DPD ведет диалог так, как будто мы имеем дело с человеком. В ближайшее время и такие гиганты Силиконовой долины как Google, Amazon, Apple, также заявили о намерении создания таких ИИ. Наверное, можно ожидать, что в будущем обслуживание онлайн-клиентов, онлайн-правительства, взаимодействовать с потребителями будут уже не живые люди, а ИИ. Наверное, это скоро станет реальностью. И, возможно, что в будущем мы уже будем говорить не о гендерном равенстве, а о равенстве между человеком и ИИ". Елена Бахмутова

В заключение хотелось бы отметить что встреча "DigitALL: Women in FinTech" прошла с участием ведущих экспертов в области цифровых технологий и финтеха. KASE проводит данную церемонию уже в шестой раз в рамках реализации инициативы ООН "Устойчивые фондовые биржи" – Sustainable Stock Exchanges Initiative. Также прошедшая в рамках мероприятия церемония открытия торгов Ring the Bell for Gender Equality призвана обратить внимание мирового сообщества на перспективы развития гендерной инклюзивности и поддержку гендерного равенства в контексте политики устойчивого развития и принципов ESG.