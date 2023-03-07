В трех областях Казахстана закрыли дороги из-за непогоды
Фото: пресс-служба Акмолинской области
В Акмолинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях 7 марта закрыли дороги из-за непогоды, сообщает Zakon.kz.
Как отметили в "КазАвтоЖол", введено временное ограничение движения на 9 участках автодорог республиканского значения.
А в Акмолинской, Северо-Казахстанской и Костанайской регионах дороги закрыты.
Фото: пресс-служба "КазАвтоЖол"
Для очистки республиканских автодорог задействовано 400 ед. дорожно-эксплуатационной техники и 500 человек.
По информации РГП "Казгидромет", в Казахстане 8 марта ожидается резкое ухудшение погоды.
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