В трех областях Казахстана закрыли дороги из-за непогоды

В Акмолинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях 7 марта закрыли дороги из-за непогоды, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в "КазАвтоЖол", введено временное ограничение движения на 9 участках автодорог республиканского значения.

А в Акмолинской, Северо-Казахстанской и Костанайской регионах дороги закрыты.





Фото: пресс-служба "КазАвтоЖол"

Для очистки республиканских автодорог задействовано 400 ед. дорожно-эксплуатационной техники и 500 человек.

По информации РГП "Казгидромет", в Казахстане 8 марта ожидается резкое ухудшение погоды.