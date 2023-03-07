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Жибек Куламбаева - в четвертьфинале домашнего турнира

Жибек Куламбаева - в четвертьфинале домашнего турнира Фото: ktf.kz
В национальном теннисном центре Beeline Arena начались матчи парного разряда турнира ITF World Tennis Tour "BeeTV 60 Women's", сообщает Zakon.kz.

Жибек Куламбаева вместе с Мартиной Кубкой победили вторую пару турнира - Ирину Шиманович (Беларусь) и Екатерину Яшину (Россия) со счетом 7:5, 6:3. За выход в полуфинал казахстанско-польскому дуэту предстоит сыграть с нидерландками Жасмин Гимбрере/Бибиан Схуфс.

Гозаль Айнитдинова и Татьяна Прозорова (Россия) проиграли четвертым сеянным – Моюке Учиджиме/Вонг Хонг Ю – 2:6, 6:7 (2:7). Одна из перспективных пар Казахстана - Асылжан Арыстанбекова и Айя Нупбай - уступила россиянкам Екатерине Макаровой/Анастасии Захаровой – 2:6, 3:6.

Матчи в прямом эфире смотрите на телеканалах Qazsport и Insport в спортивном разделе Bee TV.

Генеральные спонсоры турниров: "ForteBank", "Казцинк", природная вода "TURAN", "MYD Production".

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