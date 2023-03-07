465 рогов сайги изъяли у жителя ЗКО

Полицейские обнаружили у жителя Западно-Казахстанской области 465 рогов сайги, сообщает Zakon.kz.

38-летний житель поселка Чапаево Акжайыкского района спрятал крупную партию в хозяйственной постройке.

В пресс-службе ДП ЗКО рассказали, что по данному факту начато досудебное расследование по ч. 1-1 статьи 339 УК РК.





Проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий по закреплению доказательственной базы и проверки задержанного на причастность к другим аналогичным преступлениям.

3 марта полицейские ЗКО уже изымали у преступников более двух тысяч рогов сайги.