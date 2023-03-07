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465 рогов сайги изъяли у жителя ЗКО

Изъяли у жителя ЗКО Фото: Instagram/police_almobl
Полицейские обнаружили у жителя Западно-Казахстанской области 465 рогов сайги, сообщает Zakon.kz.

38-летний житель поселка Чапаево Акжайыкского района спрятал крупную партию в хозяйственной постройке.

В пресс-службе ДП ЗКО рассказали, что по данному факту начато досудебное расследование по ч. 1-1 статьи 339 УК РК.


Проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий по закреплению доказательственной базы и проверки задержанного на причастность к другим аналогичным преступлениям.

3 марта полицейские ЗКО уже изымали у преступников более двух тысяч рогов сайги.

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Константин Вноровский
Западно-Казахстанская область
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