465 рогов сайги изъяли у жителя ЗКО
Фото: Instagram/police_almobl
Полицейские обнаружили у жителя Западно-Казахстанской области 465 рогов сайги, сообщает Zakon.kz.
38-летний житель поселка Чапаево Акжайыкского района спрятал крупную партию в хозяйственной постройке.
В пресс-службе ДП ЗКО рассказали, что по данному факту начато досудебное расследование по ч. 1-1 статьи 339 УК РК.
Проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий по закреплению доказательственной базы и проверки задержанного на причастность к другим аналогичным преступлениям.
3 марта полицейские ЗКО уже изымали у преступников более двух тысяч рогов сайги.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ