"Серебро" на чемпионате по фехтованию завоевала юная казахстанка

Александра Тамбовцева стала серебряной призеркой Чемпионата Азии по фехтованию среди юниоров, сообщает Zakon.kz.

Наслаждайтесь лучшими спортивными событиями вместе с Parimatch! Каждый новый игрок стартует с бонусом до 150 000 тенге за первое пополнение.



Юная спортсменка в итоговом сражении уступила пальму первенства. Ей не хватило одного шага, сообщает пресс-служба Федерации фехтования Казахстана.

"Александра успешно прошла квалификационную сетку, но ей не хватило одного решающего шага, чтобы подняться на высшую ступень пьедестала" Пресс-служба федерации





Чемпионат Азии по фехтованию среди юниоров и кадетов проходит в Ташкенте со 2 по 9 марта. В соревнованиях принимают участие порядка 500 спортсменов из 24 стран мира.

Стали известны 12 казахстанских спортсменок, которые представят честь страны на женском мировом первенстве по боксу, который стартует на следующей неделе в Нью-Дели (Индия).

