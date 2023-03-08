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"Серебро" на чемпионате по фехтованию завоевала юная казахстанка

"Серебро" на чемпионате по фехтованию завоевала юная казахстанка Фото: Istagram/kazakhstan_fencing
Александра Тамбовцева стала серебряной призеркой Чемпионата Азии по фехтованию среди юниоров, сообщает Zakon.kz.

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Юная спортсменка в итоговом сражении уступила пальму первенства. Ей не хватило одного шага, сообщает пресс-служба Федерации фехтования Казахстана.

"Александра успешно прошла квалификационную сетку, но ей не хватило одного решающего шага, чтобы подняться на высшую ступень пьедестала" Пресс-служба федерации


Чемпионат Азии по фехтованию среди юниоров и кадетов проходит в Ташкенте со 2 по 9 марта. В соревнованиях принимают участие порядка 500 спортсменов из 24 стран мира.

Стали известны 12 казахстанских спортсменок, которые представят честь страны на женском мировом первенстве по боксу, который стартует на следующей неделе в Нью-Дели (Индия).

Мария Мельникова
Казахстан
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