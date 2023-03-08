17 тонн насвая пытались вывезти из Казахстана в Россию

По документам груз числился как табачное сырье и древесная зола, сообщает Zakon.kz.

Фуру с незаконным грузом остановили таможенники России на посту "Бугристое" в Челябинской области. По сообщению Федеральной таможенной службы России, в большегрузе находилось 500 мешков " с подозрительным порошком зеленого цвета".

"Согласно документам машина следовала из Кыргызстана в Челябинск и перевозила древесную золу и табачное сырье. Со слов получателя, он заказывал удобрения для садовых растений", — сказано в сообщении.

Груз отправили на экспертизу, которая показала, что в мешках провозили насвай — некурительный табак. По подсчетам российских служб, стоимость товара превышает 144,5 млрд тенге.

В Астане полицейские задержалм 35-летнего жителя столицы, он перевозил в багажнике автомобиля Range Rover два пакета с мефедроном. В квартире задержанного нашли два килограмма гашиша, свыше одного миллиона тенге, а также электронные весы и упаковочный материал.