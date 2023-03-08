Разводить осетровых и производить икру намерена швейцарская компания в Мангистау

Швейцарская компания "Rey Group" собирается открыть в Мангистау комплекс по разведению осетровых пород рыб и производству икры, сообщает Zakon.kz.

Швейцарские инвесторы обещают на первоначальном этапе производить 100 тонн рыбы и 10 тонн икры в год. При этом стоимость проекта и сроки открытия производства до сих пор не известны, пишет издание Лада.

"Индустриальное рыбоводство — наиболее эффективное направление выращивания товарной рыбы по сравнению с прудовым и пастбищным рыбоводством. Это производство не зависит от природных условий, что позволяет выращивать различные породы рыб в любой климатической зоне", — заявил президент компании "Rey Group" Кристиан Рей де Руддер.

Он встретился с акимом Мангистауской области Нурланом Ногаевым. Глава региона отметил, что область располагает большим потенциалом для инвестиционных проектов.

"Учитывая имеющийся потенциал, а также принимая во внимание опыт швейцарской стороны, мы надеемся на привлечение инвестиций и обмен опытом в этом направлении. Развитие данной отрасли позволит увеличить объём производства, а также создаст новые рабочие места". Нурлан Ногаев

В Мангистау начинают реализацию нефтегазового проекта по освоению трех месторождений. В этом году проведут проектирование объекта. В 2024 начнутся строительные работы. Запуск добычи планируется начать в 2028 году.