Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Разводить осетровых и производить икру намерена швейцарская компания в Мангистау

Разводить осетровых и производить икру намерена швейцарская компания в Мангистау Фото: Zakon.kz
Швейцарская компания "Rey Group" собирается открыть в Мангистау комплекс по разведению осетровых пород рыб и производству икры, сообщает Zakon.kz.

Швейцарские инвесторы обещают на первоначальном этапе производить 100 тонн рыбы и 10 тонн икры в год. При этом стоимость проекта и сроки открытия производства до сих пор не известны, пишет издание Лада.

"Индустриальное рыбоводство — наиболее эффективное направление выращивания товарной рыбы по сравнению с прудовым и пастбищным рыбоводством. Это производство не зависит от природных условий, что позволяет выращивать различные породы рыб в любой климатической зоне", — заявил президент компании "Rey Group" Кристиан Рей де Руддер.

Он встретился с акимом Мангистауской области Нурланом Ногаевым. Глава региона отметил, что область располагает большим потенциалом для инвестиционных проектов.

"Учитывая имеющийся потенциал, а также принимая во внимание опыт швейцарской стороны, мы надеемся на привлечение инвестиций и обмен опытом в этом направлении. Развитие данной отрасли позволит увеличить объём производства, а также создаст новые рабочие места". Нурлан Ногаев

В Мангистау начинают реализацию нефтегазового проекта по освоению трех месторождений. В этом году проведут проектирование объекта. В 2024 начнутся строительные работы. Запуск добычи планируется начать в 2028 году.

Читайте также

Акмолинских женщин поздравили с Международным женским днем

Нападение с топором: аким СКО рассказал о состоянии школьников

В Алматы снесут ряд торговых точек и летнее кафе

Мария Мельникова
Актау Мангистауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Айжан Байзакова исполнила свою мечту, которая стоила 2530 тенге
Айжан Байзакова исполнила свою мечту, которая стоила 2530 тенге
Токаев подписал указ об изменений функций и структуры АЗРК
Токаев подписал указ об изменении структуры и функций АЗРК
Altyn Bank и BI Group объявляют о снижении процентных ставок до 4,5 %
Altyn Bank и BI Group объявляют о снижении процентных ставок до 4,5%
в Казахстане легализуют автомобили-конструкторы
В Казахстане легализуют автомобили-конструкторы, завезенные под видом запчастей
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления