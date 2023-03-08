Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Токаев поздравил казахстанок с 8 Марта

Токаев поздравил казахстанок с 8 марта Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев поздравил женщин Казахстана с Международным женским днем, сообщает Zakon.kz.

«Дорогие женщины! Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем! Вы наполняете мир добротой и гармонией, дарите любовь и заботу близким, прививаете подрастающему поколению высокие гуманистические идеалы, трудолюбие, стремление к знаниям. Благополучие женщин является залогом успешного будущего нашей нации. Желаю каждой из вас крепкого здоровья, счастья и весеннего настроения!»Касым-Жомарт Токаев

Поздравление опубликовала пресс-служба президента.

Читайте также

Доля женщин на госслужбе в Казахстане составила 55,4%

8 марта – непростая дата: нумеролог рассказала, как провести праздник

Блокировать звонки от мошенников смогут пользователи WhatsApp

Мария Мельникова
Токаев Касым-Жомарт
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Айжан Байзакова исполнила свою мечту, которая стоила 2530 тенге
Айжан Байзакова исполнила свою мечту, которая стоила 2530 тенге
Токаев подписал указ об изменений функций и структуры АЗРК
Токаев подписал указ об изменении структуры и функций АЗРК
Altyn Bank и BI Group объявляют о снижении процентных ставок до 4,5 %
Altyn Bank и BI Group объявляют о снижении процентных ставок до 4,5%
в Казахстане легализуют автомобили-конструкторы
В Казахстане легализуют автомобили-конструкторы, завезенные под видом запчастей
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления