Касым-Жомарт Токаев поздравил бабушку Димаша Кудайбергена

Министр культуры и спорта Асхат Оралов вручил поздравительные письма представительницам сфер культуры, спорта и архивного дела, сообщает Zakon.kz.

Среди получивших поздравления от президента:

бабушка Димаша Кудайбергена Миуа Мубаракшакызы ;

; писательница и журналист Шарбану Бейсенова ;

; Еңбек Ері Роза Рымбаева ;

; заслуженная артистка Казахстана и педагог Тойган Изим ;

; заслуженный деятель РК, известная певица Тамара Асар ;

; заслуженный деятель РК и кобызшы Раушан Мусаходжаева ;

; директор "Казахконцерта" Актоты Райымкулова и другие работники и ветераны культуры, спорта и архивного дела.

Министр отметил, что сегодня в ведомстве работают около 15 тысяч человек, из которых 10 тысяч – женщины. А коллектив Национального архива на 80% состоит из женщин.

7 марта президент принял участие в праздничном мероприятии, посвященном Международному женскому дню 8 Марта. Он наградил победительниц конкурса "Аруана" на лучший женский проект.