Касым-Жомарт Токаев поздравил бабушку Димаша Кудайбергена
Фото: Facebook/Асхат Оралов
Министр культуры и спорта Асхат Оралов вручил поздравительные письма представительницам сфер культуры, спорта и архивного дела, сообщает Zakon.kz.
Среди получивших поздравления от президента:
- бабушка Димаша Кудайбергена Миуа Мубаракшакызы;
- писательница и журналист Шарбану Бейсенова;
- Еңбек Ері Роза Рымбаева;
- заслуженная артистка Казахстана и педагог Тойган Изим;
- заслуженный деятель РК, известная певица Тамара Асар;
- заслуженный деятель РК и кобызшы Раушан Мусаходжаева;
- директор "Казахконцерта" Актоты Райымкулова и другие работники и ветераны культуры, спорта и архивного дела.
Министр отметил, что сегодня в ведомстве работают около 15 тысяч человек, из которых 10 тысяч – женщины. А коллектив Национального архива на 80% состоит из женщин.
7 марта президент принял участие в праздничном мероприятии, посвященном Международному женскому дню 8 Марта. Он наградил победительниц конкурса "Аруана" на лучший женский проект.
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