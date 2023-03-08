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Касым-Жомарт Токаев поздравил бабушку Димаша Кудайбергена

Токаев поздравил бабушку Димаша Кудайбергена Фото: Facebook/Асхат Оралов
Министр культуры и спорта Асхат Оралов вручил поздравительные письма представительницам сфер культуры, спорта и архивного дела, сообщает Zakon.kz.

Среди получивших поздравления от президента:

  • бабушка Димаша Кудайбергена Миуа Мубаракшакызы;
  • писательница и журналист Шарбану Бейсенова;
  • Еңбек Ері Роза Рымбаева;
  • заслуженная артистка Казахстана и педагог Тойган Изим;
  • заслуженный деятель РК, известная певица Тамара Асар;
  • заслуженный деятель РК и кобызшы Раушан Мусаходжаева;
  • директор "Казахконцерта" Актоты Райымкулова и другие работники и ветераны культуры, спорта и архивного дела.

Министр отметил, что сегодня в ведомстве работают около 15 тысяч человек, из которых 10 тысяч – женщины. А коллектив Национального архива на 80% состоит из женщин.

7 марта президент принял участие в праздничном мероприятии, посвященном Международному женскому дню 8 Марта. Он наградил победительниц конкурса "Аруана" на лучший женский проект.

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