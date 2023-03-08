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Штормовое предупреждение: сильные ветры ожидаются в ряде регионов Казахстана

Штормовое предупреждение: сильные ветры ожидаются в ряде регионов Казахстана Фото: pixabay
Синоптики РГП "Казгидромет" поделились штормовым предупреждением по всей территории Казахстана. По прогнозам, почти во всех областях республики ожидаются сильные порывы ветра и осадки, сообщает Zakon.kz.

В Западно-Казахстанской области на севере и западе ожидается гололед в течение ночи. Ветер южный и юго-западный, а порывы в центре области достигнут 15-20 м/с. Город Уральск также может ожидать гололед 9 марта ночью, при южном и юго-западном ветре, и порывах 18 м/с.

На юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман, а на севере, западе и юге области - низовая метель и гололед. Ветер юго-западный достигнет 15-20 м/с, а порывы на западе и юге области достигнут 23-28 м/с. В городе Петропавловск также ожидается низовая метель 9 марта при юго-западном ветре и порывах 15-20 м/с.

На юге Алматинской области и в горных районах ожидаются сильные осадки, включая дождь и снег, в течение ночи. В то же время на севере, юге и в горных районах области может быть туман, а на дорогах возможна гололедица. Ветер будет северо-восточный, а порывы на востоке и в горных районах области достигнут 15-20 м/с.

Алматы также может ожидать туман ночью и утром 9 марта, в то время как город Конаев будет иметь северо-восточный ветер и порывы 15 м/с в первой половине ночи.

На западе и севере Акмолинской области ожидается низовая метель. Ночью и утром на юге и востоке области ожидается туман, а днём на западе и севере - гололед. Ветер на севере области юго-западный, со скоростью 15-20 м/с. В городе Кокшетау 9 марта ожидается низовая метель. Ветер юго-западный с порывами до 15-20 м/с.

На востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, со скоростью 15-20 м/с на юге и востоке области.

Во второй половине дня на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер на севере и в горных районах области будет дуть с востока и юго-востока, со скоростью 15-20 м/с. В городе Шымкент 9 марта во второй половине дня ожидается гроза.

По прогнозу, ночью на востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный снег, а на севере и востоке области - низовая метель и гололед. Ветер будет северо-западный, а его скорость на севере и востоке области составит 15-20 м/с.

В Костанайской области ночью на севере и западе ожидается низовая метель, а днем - гололед. Ветер будет юго-западный, а порывы его скорости на севере и западе области составят 15-20 м/с. 9 марта утром и днем в городе Костанай также ожидается гололед, а порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

В Павлодарской области на севере и западе ожидается низовая метель, а ветер будет западный с порывами скорости 15-20 м/с. 9 марта днем в городе Павлодар также ожидается западный ветер с порывами скорости 18 м/с.

В Жетысуской области на юге, востоке и в горных районах ожидается северо-западный ветер, который перейдет на северо-восточный, с порывами скорости 15-20 м/с. В районе Алакольских озер местами порывы ветра могут достигать 23-28 м/с.

С 8 по 10 марта 2023 года в связи с оттепелью, нестабильностью снежного покрова и ожидаемыми сильными осадками в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы существует опасность схода снежных лавин. Не рекомендуется подходить к заснеженным склонам, чтобы не вызывать сход лавин. Будьте осторожны в горах.

8 марта разбушевался ветер в Павлодарской области — порывы достигли 27м/с. Ветер обрушил кровлю здания, повредил и частично обрушил кровлю средней школы. Также в двух районах Павлодарской области произошло аварийное отключение электроэнергии.

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