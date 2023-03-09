Неблагоприятные метеоусловия в Казахстане не ожидаются - синоптики
"9 марта 2023 года неблагоприятные метеорологические условия не ожидаются" - говорится в сообщении Казгидромет.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
Ранее сообщали что в ряде регионов Казахстана из-за ветра объявили штормовое предупреждение.