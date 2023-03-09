Неблагоприятные метеоусловия в Казахстане не ожидаются - синоптики

Фото: pixabay

По информации РГП "Казгидромет" в четверг 9 марта метеорологические условия в большинстве городов Казахстана будут благоприятными, сообщает Zakon.kz

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