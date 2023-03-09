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Неблагоприятные метеоусловия в Казахстане не ожидаются - синоптики

Неблагоприятные метеоусловия в стране не ожидаются - синоптики Фото: pixabay
По информации РГП "Казгидромет" в четверг 9 марта метеорологические условия в большинстве городов Казахстана будут благоприятными, сообщает Zakon.kz

"9 марта 2023 года неблагоприятные метеорологические условия не ожидаются" - говорится в сообщении Казгидромет.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщали что в ряде регионов Казахстана из-за ветра объявили штормовое предупреждение.

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