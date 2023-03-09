342 тыс. долларов и 7 млн тенге изъяли у трех казахстанцев, организовавших криптообменный пункт

Незаконная предпринимательская деятельность трех казахстанцев в сфере обмена цифровых активов через криптообменный пункт "ABS Change" вне площадки Международного финансового центра "Астана" (МФЦА) изобличена столичным Департаментом Агентства по финансовому мониторингу, сообщает Zakon.kz.

Указанные граждане, как заявили в пресс-службе АФМ, осуществляли преступную деятельность на территории Астаны в период с 2021 по 2023 год.



"В результате проведенных мероприятий изъяты предметы организаторов криптообменного пункта, денежные средства в сумме 342 000 долларов и 7 млн тенге. Установлены криптоактивы на сумму почти 23 тыс. долларов на двух криптокошельках, на которые выставлено временное ограничение на платформе Binance. Пресс-служба АФМ РК

Предварительно общий оборот криптокошельков криптообменного пункта на платформе Binance составил почти 34 млн долларов.

Расследование, как уточнили в агентстве, продолжается.

Иная информация в порядке ст. 201 УПК разглашению не подлежит.

3 марта в АФМ сообщили о фиктивном ТОО в Актюбинской области, которое нанесло ущерб государству на 164 млн тенге.