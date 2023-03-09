Ирландия проведет референдум по вопросу о "месте женщин в доме" в Конституции

Референдум по статье 41.2 Конституции Ирландии проведут в ноябре, сообщает Zakon.kz.

В Ирландии предложили внести изменения в Конституцию и убрать оттуда упоминание о "месте женщины в доме", сообщает Sky News.



Статья 41.2 Конституции гласит, что "своей жизнью в доме женщина оказывает государству поддержку, без которой невозможно достичь общего блага", и что "матери не должны быть вынуждены в силу экономической необходимости заниматься трудом, пренебрегая своими обязанностями по дому".

"Слишком долго женщины несли непропорционально большую долю обязанностей по уходу за домом, подвергались дискриминации и дома, и на рабочем месте, объективизации или жили в страхе перед домашним или гендерным насилием". Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар

Любые изменения в 86-летней Конституции Ирландии должны одобрить всенародным голосованием. С момента написания Конституции в 1937 году в стране провели 38 референдумов.

В последние годы в стране прошли референдумы о разрешении однополых браков и либерализации ограничительных законов об абортах.