Когда разработают дизайн-код Алматы, рассказал Досаев

Аким Алматы Ерболат Досаев 9 марта на встрече с жителями Алмалинского района рассказал, когда разработают проект дизайн-кода города, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава мегаполиса уточнил, что дизайн-код города еще не приняли, он находится на стадии разработки.

"До конца марта мы получим его каркас. Мы представим его на общественное обсуждение. После этого внесем все правки и предложения, и я внесу его на утверждение в маслихат города". Аким Алматы Ерболат Досаев

Отметим, новый дизайн-код придаст городу единый архитектурный облик.

Ранее аким Алматы пообещал проследить за ценами на продукты в межсезонье.