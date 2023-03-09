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Когда разработают дизайн-код Алматы, рассказал Досаев

Когда разработают дизайн-код Алматы, рассказал Досаев Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Аким Алматы Ерболат Досаев 9 марта на встрече с жителями Алмалинского района рассказал, когда разработают проект дизайн-кода города, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава мегаполиса уточнил, что дизайн-код города еще не приняли, он находится на стадии разработки. 

"До конца марта мы получим его каркас. Мы представим его на общественное обсуждение. После этого внесем все правки и предложения, и я внесу его на утверждение в маслихат города".Аким Алматы Ерболат Досаев

Отметим, новый дизайн-код придаст городу единый архитектурный облик.

Ранее аким Алматы пообещал проследить за ценами на продукты в межсезонье. 

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Тамила Языкова
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