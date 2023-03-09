Как кандидат в столичный маслихат намерена решить проблему городского ЖКХ

В феврале Сенат Парламента Казахстана принял проект закона, который предусматривает улучшение механизмов управления многоквартирными жилыми домами в Казахстане.

Стало известно, что в стране ОСИ как форму управления выбрали всего лишь 11,5%. При этом почти 1,5 тысячи жилых домов не определились, как будут управлять жилищным фондом.



С проблемами функционирования КСК и ОСИ сталкиваются и столичные жители. Это доказывают обращения и жалобы астанчан в виртуальную приемную кандидата в депутаты столичного маслихата от избирательного округа №2 Шайхыстановой Гульмиры.

Zakon.kz поговорил с независимым кандидатом о том, как решить злободневную проблему ЖКХ.

- Гульмира Кулахметовна, расскажите, что беспокоит столичных жителей в сфере ЖКХ?

- Когда мы запустили виртуальную приемную, не ожидали, что будет так много вопросов об инфраструктуре жилого фонда города. Прежде всего жители недовольны обветшанием жилого фонда и отсутствием денег на проведение капитального ремонта. Второе – неблагоустроенные, небезопасные дворы. Жители остро нуждаются в детских площадках во дворах, благоустроенных, ухоженных территориях возле дома, ощущается нехватка мусорных контейнеров, игровых полей и мест для отдыха. Помимо этого, есть проблемы в целом с недостаточной осведомленностью людей в вопросах управления жилищным хозяйством.

- Можете назвать конкретные меры, которые планируете реализовывать?

- Например, я предлагаю создать Службу поддержи КСК и ОСИ, в которой будут работать лучшие юристы в области ЖКХ, будет создано единое программное обеспечение для формирования отчетности в один клик, единая служба закупок для получения минимальной цены за счет объемов, единые стандарты в благоустройстве и озеленении. Главное преимущество – прозрачность для всех участников процесса, в первую очередь для собственников квартир. Также есть предложение разработать совместно с акиматом льготную программу кредитования ОСИ и КСК банками второго уровня по принципу потребительских займов.

- Вы упомянули про места для отдыха во дворах. Речь идет о дворовых клубах?

- Да, один из пунктов моей предвыборной программы – возрождение практики дворовых клубов, точнее, их "перезагрузка" – создание современных комьюнити-центров для разновозрастных категорий граждан. Это будет хорошим подспорьем для развития различных направлений культуры и, конечно же, укрепления добрососедства. Я искренне верю, что взаимоуважение и дружелюбные отношения между людьми – основа стабильности нашей страны.

- Какие еще пункты есть в вашей предвыборной кампании?

- Вся моя программа основа на обращениях, которые приходят в виртуальную приемную. В программе уделяется большое внимание людям с инвалидностью, потому что важно создавать комфортную городскую среду для всех жителей города без исключения. Выступаю с предложением ввести новую специальность "эко-инспектор", задачами которого будет тестирование городской среды не только на проходимость маломобильных групп, в том числе родителей с колясками и лиц с инвалидностью. Помимо этого, важный вопрос – безопасность жителей города. Я намерена внедрять повсеместное установление камер наблюдения, что должно снизить уровень преступности, а также ускорить процесс раскрытия правонарушений. Система "Сергек" показала свою эффективность на дорогах, пора перейти на следующий этап нулевой терпимости к правонарушениям во дворах и придомовых территориях.

- Как будете решать проблему экологии в городе?

- Одна из причин ухудшения экологической обстановки в городе – низкий темп газификации частного сектора столицы. Хотелось бы совместно с местными исполнительными органами и правительством провести разовую акцию по легализации пристроек в частных домах при условии их соответствия государственным стандартам и требованиям, предъявляемым к пристройкам, где планируется установка газового оборудования. Помимо этого, на решение общих вопросов экологии города будут направлены такие меры, как продвижение среди горожан культуры сортировки мусора, создание условий для выброса отсортированных твердо-бытовых отходов, выделение территории для постройки дополнительных перерабатывающих заводов с проработанной системой логистики и производства конечного продукта.

Моя главная цель – создание уютного, безопасного и экологически чистого пространства для всех жителей и гостей столицы.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты маслихата города Астаны Шайхыстановой Гульмиры.