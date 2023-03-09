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Бублик на старте "Мастерса" в Индиан-Уэллс проиграл 175-й ракетке мира

Теннис Поражение США Фото: Instagram/bublik
Лидер мужской сборной Казахстана по теннису Александр Бублик не смог пройти стартовый раунд крупного турнира на кортах американского Индиан-Уэллса, уступив 175-му номеру мирового рейтинга Тунг-Ли Ву из Тайпея, сообщает Zakon.kz.

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Первая ракетка Казахстана, который находится сейчас на 46-й позиции мировой классификации, не смог переиграть своего менее титулованного соперника.

Тунг-Ли Ву смотрелся лучше в этом поединке и отпраздновал победу в двух партиях за 1 час и 27 минут – 6:4, 6:4. Тем самым казахстанская делегация на данном "Мастерсе" стала на одного участника меньше. 

Борьбу за призы турнира на кортах Индиан-Уэллса продолжают только казахстанские девушки в лице трех теннисисток: Елены Рыбакиной, Юлии Путинцевой и Анны Данилиной.

Если Елена и Анна пока отдыхают от игр, то Юлия начнет свои выступления вечером 9 марта, когда сыграет с Каролин Муховой из Чехии.    

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Бублик Александр Казахстан США
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