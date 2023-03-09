Нужно ли переводить диссертацию на казахский язык

На сайте электронного правительства мужчина задал вопрос: Надо ли переводить диссертацию с русского языка на казахский? Если да, то какими документами это регламентировано и куда обращаться за переводом, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве науки и высшего образования ответили, что согласно п. 29 Типовых правил деятельности организаций высшего или послевузовского образования, организация высшего и послевузовского образования (ОВПО) обеспечивает перевод диссертационных работ, защищенных на русском или английском языках, на казахский язык в течение 6 месяцев после присуждения степени доктора философии (PhD, доктора по профилю).

При этом не допускается привлечение докторантов к переводу диссертаций.