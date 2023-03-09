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Десятки тысяч грузовиков пересекли госграницу без надлежащего таможенного контроля

Казахстан граница грузовик Фото: pixabay
По словам сенатора Андрея Лукина с 1 января по 1 октября 2022 года десятки тысяч грузовиков пересекли казахстанскую границу без надлежащего таможенного контроля, сообщает Zakon.kz.

Нарушения законности с использованием инспекционно-досмотровых комплексов при осуществлении таможенного контроля в своем депутатском запросе поднял сенатор Андрей Лукин. По его словам, груженные авто и железнодорожные вагоны при пересечении границы должны обязательно проходить проверку на инспекционно-досмотровых комплексах. Это важно для выявления правонарушений в области таможенного регулирования. Для этого на границе установлено 32 специальных комплекса.

"В период с 1 января по 1 октября 2022 года 68 580 транспортных средств с грузом пересекли границу без таможенного контроля с использованием инспекционно-досмотровых комплексов ввиду их не функционирования по различным причинам. При этом длительность неисправности составляла от 1 до 181 дней. При нефункционировании инспекционно-досмотровых комплексов обязательному досмотру подлежат лишь отдельные группы товаров согласно профилям риска. Указанные обстоятельства создают условия для коррупции и увода от ответственности недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности".Андрей Лукин

Он предложил правительству предпринять ряд конкретных мер, направленных на модернизацию и техническое дооснащение инспекционно-досмотровых комплексов, а также принять превентивные меры по ревизии инспекционно-досмотровых комплексов, проверке на соответствие закупаемых инспекционно-досмотровых комплексов.

15 февраля стало известно, что через пункты пропуска на казахстанско-узбекской границе будет перемещаться только грузовой автотранспорт. 

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