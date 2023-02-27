Казахстан – наш общий дом: какие проекты реализует "Ассамблея Жастары"

Молодежь – главный ресурс развития и конкурентоспособности любой нации. Государство давно осознало необходимость обратить пристальное внимание на активную часть общества. Сегодня, работа молодежных организаций направлена на повышение конкурентоспособности и знаний молодых казахстанцев.

Первый заместитель председателя представительства Республиканского общественного объединения "Ассамблея Жастары" в Алматы Омар Мохаммедсаруар, рассказал журналисту Zakon.kz о работе, которую проводит их организация для повышения благосостояния и поднятия патриотического духа молодежи страны.

Республиканское общественное объединение "Ассамблея жастары" было создано в соответствии с поручением Президента РК, Председателя Ассамблеи народа Казахстана Касым-Жомарта Токаева, озвученном на расширенном заседании Совета АНК 21 октября 2021 года.

К слову, это объединение существует не со дня подписания указа президентом РК, то есть до этого оно работали в формате республиканского молодежного движения "Жангыру жолы" с 2017 года, а в 2009 году организация называлась "Жарасым". Молодежная ассамблея очень давно ведет активную деятельность. Сегодня в организации зарегистрировано 20 областных представительств.

Омар Мохаммедсаруар, отметил, что казахстанская модель межэтнического согласия единственная признанная в мире, но в целом сама АНК это независимый и уникальный институт, учитывая тот факт, что Казахстан это полиэтничная страна.

"Столько национальностей и этносов в нашей стране проживают в мире и согласии, и нигде в мире такого нет. Только у нас в Казахстане дружно празднуют и масленицу, и курбан айт, и другие праздники, несмотря на религиозную принадлежность. Если говорить об АНК , то это своего рода флагман экономического развития, потому что за счет своего внутреннего спокойствия и единства, мы можем привлекать инвестиции из за рубежа. Какая страна захочет вкладывать средства в страну где неспокойно? Первый заместитель председателя представительства РОО "Ассамблея Жастары" Алматы Омар Мохаммедсаруар,

По мнению молодежного лидера, процветание и развитие родной страны лежит на плечах каждого гражданина. Главная цель организации – сохранить единство и общественное согласие среди молодежи, а также объединить молодых людей разных этносов, этнических и социальных групп для достижения общих целей построения нового Казахстана.

"Наша организация была создана по поручению главы государства. Сегодня мы проводим работу в шести основных направлениях: это развитие государственного языка, социальная поддержка молодежи, защита экологии и окружающей среды, создание медиа проектов, военно-патриотическое воспитание. Это своего рода наши флагман-проекты. В рамках этих направлений в регионах идет активная работа" Первый заместитель председателя представительства РОО "Ассамблея Жастары" в городе Алматы Омар Мохаммедсаруар

Первое направление, это "Social Assembly" – социальная поддержка молодежи, повышение уровня образования и помощь в трудоустройстве.

"Ассамблея жастары" организует в регионах встречи с self-made лидерами, чтобы продвигать и разъяснять механизмы государственной поддержки молодежных инициатив на конкретных примерах. Встречи также проходят в моногородах и сельской местности. Первый заместитель председателя представительства РОО "Ассамблея Жастары" в Алматы Омар Мохаммедсаруар,

Следующее направление "Бірлік тілі" нацелено на изучение государственного языка. На базе республиканского Дома дружба ежедневно проходят курсы по изучению казахского языка. Представители ассамблеи жастары также посещают их и с удовольствием изучают казахский язык.

Занятия проходят в простом формате – speaking на базе коворкинг центров, чтобы молодежь могла общаться и практиковать разговорную речь. Каждая встреча будет проходить через призму интересных в молодежной среде тем. Предлагается каждую встречу проводить в разном формате, например обсуждение современной литературы, музыки, современного искусства, просмотр фильмов, организации акустических вечеров

Третье направление – "Ел мурасы", подразумевает сохранение историко-культурного наследия. В рамках данного направления предусмотрено системное развитие этноволонтерства в Казахстане, а также позиционировании истории страны, как консолидирующего фактора для молодежи Казахстана. Кроме того, в регионах Казахстана активисты организуют выездные встречи на объектах сакрального наследия с погружением в языковую среду. Также молодежь принимает участие в очистке и уборке памятников истории, культуры, архитектуры и природы.

Четвертое направление "Таза орта" – защита экологии и окружающей среды. Молодежь Ассамблеи активно участвует в закладке скверов "Дружба народа" и экологических мероприятиях. Активисты организации продолжают инициативы по посадке зеленных насаждений и облагораживании общественных пространств

Пятое направление – военно-патриотическое воспитание "Қасиетті парыз". Эта область подразумевает повышение престижа воинской службы и развитие патриотического воспитания молодежи. Для достижения поставленных целей, продвигается образ героев Казахстана через социальные сети, визуальное оформление, предметы одежды и др. В качестве примера успешной воинской службы, молодежи рассказывают о представителях разных этносов, проживающих в Казахстане. Все эти работы направлены на воспитание у молодого поколения чувства казахстанского патриотизма и формирование образа истинного казахстанского патриота.

Шестое направление – "Jastar Media" охватывает развитие медиа-проектов и повышение медиаграмотности молодежи. Для информационного продвижения государственных механизмов поддержки молодежи и событий в сфере молодежной политики созданы официальные страницы организации в социальных сетях, а также YouTube-канал организации, где размещен современный контент, который будет полезен молодому поколению.

Стоит отметить, что деятельность "Ассамблеи жастары", как института гражданского общества реализует все инициативы, озвученные президентом страны. В свою очередь, задача молодежных лидеров не только обсуждать с молодежью реформы, но и разъяснять их доступным языком, чтобы вместе участвовать в решении конкретных проблем.



