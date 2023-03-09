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Подснежники расцвели близ Алматы: какой штраф грозит за срыв цветов

Подснежники расцвели близ Алматы: какой штраф грозит за срыв цветов Фото: pxhere
В Алматы ученые призвали фотографировать, любоваться подснежниками, но не срывать их, сообщает Zakon.kz.

Так же они напомнили о размерах штрафов за "краснокнижные" цветы. 

Старший научный сотрудник отдела гербологии Марат Болтаев отметил, что все подснежники являются "краснокнижными", даже те, что случайно произрастали где-то в городском дворе. Срывать их нельзя, с 2016 года подснежники занесены в Красную книгу. За их срыв предусмотрена административная (штраф до 3 тысяч МРП (10 350 000 млн. тенге)) и даже уголовная ответственность (ограничение или лишение свободы на три года).

"В нашем регионе встречаются белоснежные подснежники, Шафран Алатауский, Юнона Алматинская, Голосемянник алтайский. Точного учета их численности не ведут, но откровенно их ареал сокращается. Некоторые виды встречаются в единичном экземпляре", – рассказал Марат Болтаев.

Заведующий отделом биологической защиты растений КазНИИ защиты и карантина растений им.Ж.Жиембаева Нуржан Мухамадиев отметил, что раньше на рынках продавали подснежники в стаканчиках, горшках с землей. Сейчас такие факты редки, а все по причине их продолжающегося исчезновения. Продавать в горшках по мнению ученого можно, а вот срывать категорически и продавать их запрещено.

Другой ученный Марат Болтаев добавил, что если растения выращены в искусственных условиях и для декоративных целей, то их продавать также можно.

В начале марта подснежники зацвели в Ботаническом саду Алматы.

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