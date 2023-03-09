Индонезия построит новую столицу из-за затопления Джакарты

Власти Индонезии заложили основу для строительства Нусантары, "устойчивого лесного города" размером в два раза больше Нью-Йорка, который к 2045 году должен стать углеродно-нейтральным, сообщает Zakon.kz.

В джунглях Восточного Борнео, где правительство Индонезии приступило к строительству новой столицы, вырыли площадку.



Власти обещают построить "устойчивый лесной город", который поставит окружающую среду во главу угла развития и станет углеродно-нейтральным к 2045 году.

Однако проект подвергли критике экологи и коренные общины, которые утверждают, что строительство ухудшает окружающую среду, еще больше сокращает ареал обитания исчезающих животных, таких как орангутанги, и вытесняет коренных жителей, для которых эта земля является источником средств к существованию.

Индонезия начала строительство новой столицы в середине 2022 года, после того как президент Джоко Видодо объявил, что Джакарта – перенаселенный, загрязненный город, подверженный землетрясениям и быстро погружающайся в Яванское море – будет выведена из статуса столицы.

Планы по строительству новой столицы грандиозны. Чиновники говорят о создании футуристического зеленого города, в центре которого будут леса, парки и производство продуктов питания, с использованием возобновляемых источников энергии, "умной" утилизацией отходов и экологичными зданиями.

Цифровые рендеры, представленные правительством, показывают город, окруженный лесом, где люди ходят по усаженным деревьями тротуарам, а здания с покрытыми растениями крышами окружены пешеходными дорожками, прудами, чистыми ручьями и пышным лесом.



Архитектура зданий вдохновлена современными городскими башнями в сочетании с традиционной индонезийской архитектурой: президентский дворец в форме гаруды – мифической птицы и национального символа Индонезии – и другие здания, стилистически повторяющие традиционную архитектуру, используемую коренными народами архипелага.

В своем нынешнем состоянии новый город далек от аккуратной отделки, которую представляли его проектировщики, но прогресс налицо. Басуки Хадимулджоно, министр общественных работ и жилищного строительства Индонезии, заявил в феврале, что инфраструктура нового города завершена на 14%.

Около 7000 строительных рабочих расчищают, вспахивают и строят первые этапы строительства. Уже используются общежития для рабочих, основные дороги и вертолетная площадка. Строительство ключевых зданий – таких как президентский дворец – планируется завершить к августу 2024 года.

В начале марта на стройплощадках были видны курганы свежевывернутой земли с экскаваторами и кранами вокруг них. По крайней мере, на одном объекте установлен знак с QR-кодом, который посетители могут отсканировать, чтобы увидеть 3D-визуализацию того, как будет выглядеть территория после завершения строительства; на других установлены печатные вывески, показывающие, что будет дальше.

Правительство заявило, что оно работает над тем, чтобы бережно относиться к окружающей среде. Признаки более сознательного подхода к строительству налицо: участки деревьев остаются огороженными, чтобы защитить их от техники, питомник растений уже начал работу для пересадки.

Но поскольку строительство должно активизироваться в этом году, экологи предупреждают, что возведение мегаполиса ускорит процесс вырубки лесов в одном из самых больших и старых тропических лесов в мире. Остров уже подвергся опасности из-за плантаций пальмового масла и угольных шахт.

Дви Савунг, специалист по инфраструктуре Индонезийского форума за живую окружающую среду, экологической неправительственной организации, которая следит за проектом новой столицы, сказал, что в планах правительства не учитывается уникальная дикая природа региона, такая как орангутаны и солнечные медведи. Новый город пересекает важный коридор для животных.

"Сначала нужно переселить животных, а потом строить. Но поскольку им нужно торопиться, они просто построили район, не переселив сначала животных". Дви Савунг

Эксперты также выразили обеспокоенность по поводу того, как будет обеспечиваться энергией новая столица. Хотя правительство клянется, что город будет опираться на "умную энергетическую" систему, группы опасаются, что в краткосрочной перспективе могут быть использованы некоторые угольные электростанции региона.



Индонезия обладает значительным энергетическим потенциалом за счет солнечной, гидроэнергетической, геотермальной, ветровой и других источников энергии, однако, по данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии, используется лишь около 12% из них. И хотя удобный общественный транспорт может избавить город от автомобилей, между новой столицей и Джакартой, расположенной на расстоянии около 1300 километров (800 миль), скорее всего, будут осуществляться авиаперевозки.

Коренные народы, проживающие в регионе и уже потерявшие часть своих земель, опасаются, что разрастание городов от новой столицы может еще больше ухудшить ситуацию.

Чиновники пообещали уважать права коренных народов и выплатить компенсацию тем, кто лишится своих домов. Местные чиновники заявили, что они проверят все претензии на землю и примут документы, подтверждающие право собственности, но большая часть территории передается по наследству без оформления документов, и не все племенные районы официально признаны.

Индонезия продолжает привлекать инвесторов, строительство продвигается, и правительство планирует открыть город 17 августа 2024 года, что совпадет с Днем независимости Индонезии.