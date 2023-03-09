На западе и севере Казахстана похолодает 10 марта

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 10 марта 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", большая часть страны будет находиться под влиянием отрога антициклона, где ожидается преимущественно погода без осадков.

Как отметили синоптики, лишь через запад и север страны будут проходить атмосферные фронтальные разделы с чем ожидаются осадки (дождь, снег).

По республике ожидается усиление ветра, в северной половине с метелью, туман, гололед.

В Астане – переменная облачность, без осадков. Ветер южный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -11-13°С, днем 0,+2°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +14+16°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +23+25°С.