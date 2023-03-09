На западе и севере Казахстана похолодает 10 марта
По информации РГП "Казгидромет", большая часть страны будет находиться под влиянием отрога антициклона, где ожидается преимущественно погода без осадков.
Как отметили синоптики, лишь через запад и север страны будут проходить атмосферные фронтальные разделы с чем ожидаются осадки (дождь, снег).
По республике ожидается усиление ветра, в северной половине с метелью, туман, гололед.
В Астане – переменная облачность, без осадков. Ветер южный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -11-13°С, днем 0,+2°С.
В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +14+16°С.
В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +23+25°С.