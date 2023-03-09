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Законодательство РК

Сабит Ахметов возглавил Фонд социального медстрахования

назначение Фото: gov.kz
Председателем Правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" назначен Сабит Ахметов. Об этом рассказали в Минздраве Казахстана 9 марта, сообщает Zakon.kz.

Сабит Ахметов родился 22 января 1979 года. В 2000 году окончил Международный Казахско-Турецкий университет имени Х.А. Ясави, получив специальность "юрист".

В 2021 году окончил магистратуру Римского университета Тор Вергата по Программе «International Master in Public Procurement Management».

Ахметов в разные годы занимал должности руководителя управления Департамента законодательства Министерства юстиции РК, директора Департамента юридической службы.

Также он был руководителем Департамента квазигосударственного сектора и защиты прав потребителей Агентства РК по защите конкуренции и Департамента внутренней администрации Агентства РК по защите прав потребителей, а также директором Департамента законодательства государственных закупок и закупок квазигосударственного сектора Министерства финансов РК.

Коллективу ФСМС нового руководителя представил первый вице-министр здравоохранения РК Тимур Султангазиев. Он отметил, что в настоящее время перед главой фонда стоит задача по дальнейшему совершенствованию системы социального медстрахования.

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