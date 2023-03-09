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Три клуба вырвались в лидеры чемпионата КПЛ-2023 по футболу

Футбол Победа Чемпионат 2 тур Фото: Instagram/fcaktobe_official
9 марта стартовали игры 2-го тура в казахстанском первенстве среди команд Премьер лиги. Главные фавориты турнира "Астана", "Ордабасы" и "Актобе" одержали победы, что позволило им возглавить турнирную таблицу чемпионата, сообщает Zakon.kz.

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Второй тур был открыт поединком между "Жетысу" и "Астаной". 



Действующие чемпионы страны победили футболистов Алматинской области со счетом 2:0.


 

На "Астана Арене" карагандинский "Шахтер" крупно уступил "Ордабасы" – 1:4. 



На 3-ой минуте счет открыл игрок гостей Гафуржан Суюмбаев, затем капитан сборной Казахстана Асхат Тагыберген удвоил преимущество южан.


Далее авторами голов у "Ордабасы" стали легионеры. На 67-ой минуте Мамаду Мбоджи забил третий мяч гостей в этой встрече. 



Спустя 12 минут Шохбоз Умаров поставил точку в данном противостоянии – 4:1. Единственный мяч у горняков оформил Айдос Таттыбаев.



"Актобе" на своем поле принимал "Окжетпес" из Кокшетау, и праздновал викторию со счетом 5:1, благодаря дублю Алексея Самородова, который с тремя мячами вышел в лидеры списка лучших бомбардиров чемпионата КПЛ-2023. В составе западноказахстанцев еще по голу забили Алибек Касым, Идрис Умаев и Ескендир Кыбырбай. 


 

Остальные три матча второго тура пройдут 10 марта, где встретятся "Каспий" – "Тобол", "Атырау" – "Кайсар" и "КызылЖар" – "Мактаарал". 

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