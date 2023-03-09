Главное за день: в РК усилят ответственность за беспорядки, утверждены требования к продукции Халал

Экс-министра обороны Бектанова осудили на 12 лет, Аблязова оштрафовали во Франции, казахстанская недвижимость подорожала, а водителям скорой помощи увеличат зарплату – таковы итоги главных новостей за 9 марта от Zakon.kz.

Где хранятся депозиты казахстанцев





В каких странах казахстанцы предпочитают хранить свои деньги, рассказали в Комитете госдоходов.





Общая сумма денег на зарубежных депозитах составляет 1,6 млрд долларов (более 529 млрд тенге).







Наибольшая сумма в иностранных банках приходится на ОАЭ – 308 млрд тенге, Сингапур – 158 млрд тенге и Швейцарию – 36 млрд тенге.





В Казахстане усилят ответственность за массовые беспорядки и бандитизм





Депутаты Сената рассматривают законопроект , которым предусмотрено усиление санкций за призыв к массовым беспорядкам (ч.1 ст. 272 УК, с 3 до 5 лет лишения свободы), в том числе с использованием сетей телекоммуникаций (ч. 2 ст. 272 УК, новый состав правонарушения — от 3 до 7 лет лишения свободы).





Также усиливается ответственность за хулиганство в составе преступной группе, за убийство и бандитизм в составе преступной группировки, совершенное с особым цинизмом. Для таких преступлений исключается возможность досрочного освобождения.





В Казахстане утвердили требования по пищевым добавкам к продукции Халал





Утвержден национальный стандарт СТ РК OIC/SMIIC 24-2022 "Общие требования к пищевым добавкам и другим химическим веществам, добавляемым в пищевую продукцию Халал". Стандарт вводится в действие с 1 июля 2023 года.





Согласно документу КазСтандарта, установлены требования и условия, необходимые для пищевых добавок и любых других химических веществ при производстве пищевой продукции. Это будет гарантировать, что конечная продукция является Халал и безопасной для потребления во всем мире.





Расследование смерти депутата Гульмиры Каримовой





Министр внутренних дел Марат Ахметжанов в кулуарах заседания Сената прокомментировал расследование смерти депутата Гульмиры Каримовой. Он ответил, что сегодня в Казахстане существует Единый реестр досудебных расследований. Любое заявление при насильственной или ненасильственной смерти человека – все регистрируется. При этом проводятся специальные исследования, экспертизы, дабы выяснить причину смерти. Это обычная практика в странах ОЭСР.





Французский суд оштрафовал Мухтара Аблязова





7 марта 2023 года апелляционный суд французского города Экс-ан-Прованс вынес решение о назначении штрафа Мухтару Аблязову за неявку в суд. Суд отказался принимать аргументы Аблязова о политическом преследовании в качестве оправдания неявки.





Казахстанский оппозиционный политик должен был явиться в суд города Экс-ан-Прованс 15 и 16 июня 2021 года для допроса. В последний момент перед заседанием Аблязов через своего адвоката сообщил о том, что не намерен следовать указанию французского суда, аргументируя свое решение опасением политического преследования.





Водителям скорой помощи увеличат зарплату с 1 июля





Минздрав предложил увеличить зарплату водителям скорой помощи. Так, ведомство подготовило дополнение в систему оплаты труда гражданских служащих, предложив с 1 июля ввести новую доплату за особые условия труда в размере 200% от базового оклада.





Министерство здравоохранения подготовило дополнение в систему оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.





Базовый должностной оклад на сегодня составляет 35 394 тенге. В Минздраве отметили, что водители скорой помощи достаточно часто оказываются в сложных условиях и оказывают первую помощь пострадавшим наравне с медиками, участвуют в спасении жизней казахстанцев.





В Казахстане выросли цены на жилье





За год в Казахстане цены на квартиры вторичного рынка повысились на 13%, на новое жилье – на 14%.





По информации Бюро национальной статистики, арендная плата за благоустроенное жилье в феврале 2023 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 33,8%.





В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно выросли в Актобе – на 25,4% и Актау – на 25,2%.





Также за месяц цены на продажу нового жилья повысились на 0,3%, на перепродажу квартир – на 0,4%. Арендная плата за благоустроенное жилье в январе по сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 0,2%.





Мурата Бектанова осудили на 12 лет





Бывшего министра обороны Казахстана Мурата Бектанова осудили на 12 лет.





Приговор вынес Специализированный межрайонный военный суд по уголовным делам.





Тюремный срок Бектанов будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.





Штангист отсудил 45 тысяч долларов у Минспорта





Бронзовый медалист Олимпиады-2016, тяжелоатлет Денис Уланов выиграл судебное дело о перерасчете призовых денег у Министерства культуры и спорта. Такое решение принято судебной коллегией по административным делам Верховного суда РК.





Денису Уланову на летней Олимпиаде-2016 в Рио немного не хватило до медалей, он остановился на четвертой строчке, за это получил призовые в размере 30 тыс. долларов. Однако вскоре бронзовый призер этих Игр, румынский спортсмен Габриэл Сынкрэян, был пойман на допинге, и его медаль автоматически перешла Денису.