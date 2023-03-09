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В ВКО провели пять профилактических спусков лавин

профилактика Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
В Восточно-Казахстанской области прошли обильные осадки, на фоне ветра и потепления на склонах создалась угроза схода снега, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе ДЧС региона, специалисты "Казселезащиты" провели профилактические спуски на трассе Усть-Каменогорск-Алтай, на 61-62 км.

"В связи с угрозой схода лавин на автодорогу, мы провели 5 спусков, общим объемом 23 700 куб. м. Снежная масса полностью перекрыла дорогу. Сотрудниками Казахавтодор ведется расчистка автодороги. Мы со своей стороны провели работу по недопущению схода лавин. И все же советуем нашим гражданам соблюдать правила при нахождении горах" - руководитель ВК филиала Казселезащиты Омар Дузгумбаев.

Он отметил, что, проезжая мимо лавиноопасных очагов, нужно быть предельно внимательными и не останавливаться возле них. При выпадении обильных осадков опасность схода лавин увеличивается.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявлено в 11 областях страны на 10 марта.

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Елена Беляева
Восточно-Казахстанская область
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