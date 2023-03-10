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В нескольких городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия

В нескольких городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия Фото: pixabay
Синоптик сообщили, что в пятницу 10 марта неблагоприятные метеоусловия будут в городах Астана, Алматы, Шымкент, Караганда и Темиртау, передает Zakon.kz

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что в 11 областях РК объявлено штормовое предупреждение.

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Елена Вебер
Казахстан
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