В нескольких городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия

Фото: pixabay

Синоптик сообщили, что в пятницу 10 марта неблагоприятные метеоусловия будут в городах Астана, Алматы, Шымкент, Караганда и Темиртау, передает Zakon.kz

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