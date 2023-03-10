В акимате Алматинской области пообещали решить проблемы в селе Кемертоган

Как будут решаться актуальные проблемы в селе Кемертоган Карасайского района, рассказали в областном акимате, сообщает Zakon.kz.

Власти пообещали решить вопрос с дорогой.

Как сообщается, акимат Карасайского района объявил конкурс госзакупок на разработку проектно-сметной документации центральной улицы, подъезда к МТФ села Кемертоган и к новой проектируемой школе по национальному проекту "Комфортная школа". После определения поставщика и завершения проектных работ в июле текущего года запланирован средний ремонт этой дороги.



"В рамках национального проекта "Комфортная школа" в селе Кемертоган выделен земельный участок площадью 2,85 га для строительства школы на 1500 ученических мест со сроком реализации до 2025 года. Во время строительства школы будет рассмотрен вопрос подвоза учащихся в другие школы района", – сообщили в акимате.

О стихийных свалках и бытовом и строительном мусоре тоже не забыли.

"На сегодня акиматом Карасайского района объявлен конкурс государственных закупок для определения поставщика услуг по санитарному содержанию округа. Конкурсные процедуры завершатся в конце месяца". Областной акимат

Как уточнили в акимате Иргелинского сельского округа, ТОО "Сәтком Групп" оказывает услуги по вывозу мусора согласно индивидуальным договорам в селах Иргели, Кемертоган и Коксай.

"Строительный мусор, показанный в репортаже, складировали на частный земельный участок для выравнивания лога. В этой связи акиматом района данный материал в отношении собственника земельного участка будет передан в Управление полиции Карасайского района для принятия мер административной ответственности согласно ст. 505 Кодекса РК "Об административных правонарушениях" Акимат Алматинской области

Как сообщали ранее, жители поселка Кемертоган в Алматинской области жаловались, что в селе не решается "мусорный вопрос".