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Жители новостроек Костаная выбирают интернет от "Казахтелекома"

Жители новостроек Костаная выбирают интернет от "Казахтелекома" Фото: Департамент коммуникаций АО "Казахтелеком"
Крупнейший телеком-оператор страны подключил к услугам телекоммуникаций по технологии GPON 160-квартирный новый жилой комплекс в микрорайоне Жана кала Костаная.

Gigabit Passive Optical Network предусматривает скорость передачи данных по волоконно-оптическим сетям до максимально возможных 500 Мбит/с.

Отметим, что в Костанае на сегодня более 15 тысяч абонентов подключены к услугам телекоммуникаций по оптическим линиям связи. Новостройки областного центра, а это 20 новых многоквартирных домов, подключены к сети интернет по технологии GPON, среди них и новый дом в микрорайоне Жана кала. Одним из первых жителей ЖК, подключившим телеком-услуги по технологии GPON, стал Азамат Таутабаев.

Жители новостроек Костаная выбирают интернет от

Фото: Департамент коммуникаций АО "Казахтелеком"

"Я являюсь клиентом "Казахтелекома" уже 17 лет. Операторов связи, предлагающих услуги, много, но моя семья доверяет только проверенному провайдеру, который за эти годы не подводил и предоставлял только качественную связь. Я – предприниматель, а для оформления документов и отчетностей в онлайн-режиме, передачи объемных файлов, а главное, для переговоров с зарубежными поставщиками мне необходим высокоскоростной и стабильный интернет. А в качестве услуг "Казахтелекома" я уверен".Житель новостройки Азамат Таутабаев

У современного человека, как правило, день расписан по часам, и в ежедневной суете бывает сложно найти время, чтобы посетить офис компании. С мобильным приложением "Казахтелекома" теперь в этом нет необходимости. Приложение включает все необходимые сервисы и операции, с помощью которых можно решить все вопросы, не выходя из дома или с работы.

Жители новостроек Костаная выбирают интернет от

Фото: Департамент коммуникаций АО "Казахтелеком"

"Мы разработали мобильное приложение и включили в него функции, необходимые нашим абонентам. С их помощью можно в пару кликов ознакомиться со счетами, произвести оплату за услуги телекоммуникаций, написать сообщение оператору посредством онлайн-каналов, посмотреть детализацию, управлять подключенными услугами, сменить тарифный план. Кроме того, в сервисе "Магазин" пользователь может совершить онлайн-покупку гаджетов, бытовой техники. Наша команда продолжает совершенствование мобильного приложения "TelecomKZ" для максимально комфортного пользования абонентов".Директор Департамента управления продажами Дивизиона по розничному бизнесу АО "Казахтелеком" Марат Сандыбаев


Напомним, что "Казахтелеком" также развивает сети в сельских населенных пунктах Костанайской области. Для предоставления сельчанам высокоскоростного доступа в интернет телеком-оператор обеспечивает беспроводную связь в селах, где нет технической возможности строительства волоконно-оптических сетей. Так в области уже подключено 12 сельских населенных пунктов к скоростному интернету.

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