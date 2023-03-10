В актюбинской школе между ученицей и педагогом произошел конфликт

В Актобе в средней школе №53 между педагогом и ученицей 10-го класса произошел конфликт на уроке алгебры. Инцидент прокомментировали в городском отделе образования, сообщает Zakon.kz.

О конфликте в школе в Каргалинском сельском округе (Жилянка), как пишет "Диапазон", стало известно из соцсетей. Пользователь рассказал о том, что якобы в ходе ссоры школьница назвала учительницу старой шлюхой, а педагог этого не выдержала и ударила ученицу. Действия педагога сняли на камеру.

В отделе образования Актобе подтвердили, что дело было в школе №53.

"Конфликт между учителем и ученицей 10-го класса случился на уроке алгебры из-за сотового телефона. Администрация школы беседовала по этому факту с учителем и ученицей, обе стороны попросили прощения друг у друга". Руководитель отдела образования Актобе Меткуль Косымбаева

По ее словам, учитель математики с 21 февраля находится на больничном, лечение проходит дома.

"Родители данного класса и учащиеся просят, чтобы учитель математики осталась в дальнейшем работать в школе". Меткуль Косымбаева

20 февраля 2023 года в Актау учитель математики замахивался на детей на уроке. Инцидент, который ученики сняли на видео, произошел в школе №1.

