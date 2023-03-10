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Как мировой кризис повлиял на внешние рынки Казахстана в феврале, рассказали в Нацбанке

Какие события повлияли на внешние рынки Казахстана в феврале, рассказали в Нацбанке Фото: Zakon.kz
Заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова рассказала об основных событиях, повлиявших на динамику внешних рынков Казахстана в феврале, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, после достаточно риск-позитивного января ситуация на финансовых рынках в феврале была противоположной и характеризовалась глобальным снижением риск-аппетита. В феврале на мировом валютном рынке тренд ослабления доллара США был прерван, индекс DXY полностью компенсировал январское падение, укрепившись на 2,7% за месяц. За этот же период индекс валют развивающихся рынков ослаб на 2%.

Молдабекова отметила, что в течение всего месяца выход ряда сильных макроэкономических данных в США способствовал росту опасений о необходимости продолжения ужесточения монетарной политики ФРС США.

"Так, значительное увеличение числа занятых в несельскохозяйственных секторах наряду со свидетельствами устойчивости инфляции в США привели к пересмотру инвесторами ожиданий по поводу траектории ставок в текущем году, что отразилось на росте доходностей по казначейским облигациям и укреплению индекса доллара США. На этом фоне 10-летние бумаги продемонстрировали рост до 3,92%, добавив 41 б.п. за месяц",  – рассказала Алия Молдабекова. 

Также опасения по поводу продолжения жесткой политики ФРС США отразились на рынке акций. По итогам месяца индекс MSCI World снизился на 2,5%.

По ее словам, нефтяной рынок в феврале показывал разнонаправленную динамику в коридоре от 79,1 до 86,9 доллара США за баррель.

"В течение первой недели месяца наблюдался устойчивый нисходящий тренд на мировом рынке нефти, обусловленный неопределенностью восстановления нефтяного спроса в Китае и увеличением запасов нефтепродуктов в США. В последующем на фоне санкционных мер в виде установления потолка цен на российскую нефть странами G7 и позитивом по спросу на нефть в Китае нефтяные котировки частично отыграли падение". Алия Молдабекова

По итогам февраля цены снизились на 0,7% до 83,9 доллара США за баррель.

В начале марта нефтяные котировки после достижения 85 долларов США за баррель упали до 81,4 доллара США на фоне общих опасений по поводу перспектив мировой экономики после выступления Председателя ФРС США, который отметил, что регулятор готов ускорить темпы повышения ставок для борьбы с инфляцией.

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