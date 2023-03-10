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Новые виды мошенничества появились в Астане

Новые виды мошенничества появились в Астане Фото: unsplash
Заместитель руководителя столичного департамента юстиции Евгения Холмецкая на брифинге в Астане 10 марта 2023 года рассказала о новых способах мошенничества в городе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Евгения Холмецкая сообщила о фактах, когда горожанам звонят мошенники, представляясь сотрудниками Департамента юстиции Астаны. Они, по ее словам, требуют выплаты денег.

Всего в адрес департамента с начала года поступило порядка 200 звонков с уточнением фамилии сотрудников ведомства. Люди спрашивали, являются ли они действующими сотрудниками Департамента юстиции Астаны, оказывают ли такие услуги по оплате счетов.

Сейчас полицейские города расследуют факт обмана жительницы города на два миллиона – женщина думала, что выплатила псевдо судебному исполнителю проценты по счетам.

"Схема мошенничества выглядит таким образом: у гражданина, допустим, имеется задолженность по счетам, по исполнительному производству, как правило. Звонит мошенник и говорит: "У такого-то лица не хватает денег, чтобы покрыть задолженность, и вас указали как близкого родственника, по типу созаемщика, и если вы в ближайшее время не оплатите условную сумму, например, в 50 или 100 тыс., то мы наложим арест на ваши счета, введем запрет на выезд за пределы Казахстана". Таким образом, они выманивают деньги у наших граждан". Евгения Холмецкая

Вторая схема связана, по ее словам, с социально уязвимыми слоями населения. Здесь объектом обмана становятся те, кто получает пособия и иные выплаты от государства.

Третий момент связан с предоставлением гражданам поддельных решений судов относительно задолженности.

"Скидывают поддельное решение суда на WhatsApp гражданам, и, соответственно, поступает звонок с требованием, чтобы деньги были возмещены якобы судоисполнителю. Кроме того, они, представляясь, показывают поддельное служебное удостоверение – там нет штрих-кода, где-то даже нет подписи. То есть надо обращать на это большое внимание". Евгения Холмецкая

Она призвала астанчан быть внимательными, и чтобы убедиться в том, что человек является реально судоисполнителем или сотрудником департамента, посмотреть на сайте Департамента юстиции Астаны и Министерства юстиции РК список частных судебных исполнителей. Там указаны номера их лицензий и телефонов. Можно свериться с этими данными.

Также есть call-center 58 00 58, позвонив в который граждане могут уточнить, имеется ли такой сотрудник с такой фамилией в Департаменте юстиции Астаны.

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