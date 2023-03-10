Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Объем валютных активов Нацфонда Казахстана снизился на 300 млн долларов

Объем валютных активов Нацфонда Казахстана снизился на 300 млн долларов Фото: Zakon.kz
Заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова рассказала о факторах, повлиявших на объем валютных активов Национального фонда в феврале, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, объем валютных активов Национального фонда, согласно предварительным данным, на конец февраля составил 57,4 млрд долларов США, снизившись за прошедший месяц на 300 млн долларов США.

"При этом в прошедшем месяце из Нацфонда в республиканский бюджет было перечислено 273 млрд тенге в виде трансфертов. В этих целях, как было отмечено ранее, на внутреннем валютном рынке было продано активов на сумму 590 млн долларов США", – рассказала Алия Молдабекова. 

Также она отмечает, что финансовые рынки остаются волатильными.

"Снижение риск-аппетита в феврале отразилось на переоценке акций и облигаций, а также на негативной динамике цен на золото. В итоге инвестиционный доход Национального фонда в феврале составил (-)1,1 млрд долларов США после положительного значения в январе в размере 1,8 млрд долларов. Среднегодовая доходность Нацфонда с начала создания по конец февраля составила 3,06%". Алия Молдабекова

По словам спикера, отрицательная переоценка активов НФ была нивелирована значительными поступлениями в Национальный фонд. Так, валютные поступления в фонд в феврале составили 1,4 млрд долларов США.

Ранее Нацбанк дал прогноз на март по валютному рынку.

Читайте также

Нацбанк дал прогноз на март по валютному рынку

В Нацбанке назвали два фактора укрепления тенге в феврале

Как мировой кризис повлиял на внешние рынки Казахстана в феврале, рассказали в Нацбанке

Анастасия Стативкина
Нацбанк РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Легендарный Джеки Чан в чапане спел песню на казахском языке
Легендарный Джеки Чан в чапане спел песню на казахском языке
В Казахстане изменили дату празднования Дня учителя
В Казахстане изменили дату празднования Дня учителя
Жители поселка Кемертоган в Алматинской области утопают в мусоре
Жители поселка Кемертоган в Алматинской области утопают в мусоре
Закон "О растительном мире"
У казахстанской природы появится еще один закон
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления