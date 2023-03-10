Объем валютных активов Нацфонда Казахстана снизился на 300 млн долларов

Заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова рассказала о факторах, повлиявших на объем валютных активов Национального фонда в феврале, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, объем валютных активов Национального фонда, согласно предварительным данным, на конец февраля составил 57,4 млрд долларов США, снизившись за прошедший месяц на 300 млн долларов США.

"При этом в прошедшем месяце из Нацфонда в республиканский бюджет было перечислено 273 млрд тенге в виде трансфертов. В этих целях, как было отмечено ранее, на внутреннем валютном рынке было продано активов на сумму 590 млн долларов США", – рассказала Алия Молдабекова.

Также она отмечает, что финансовые рынки остаются волатильными.

"Снижение риск-аппетита в феврале отразилось на переоценке акций и облигаций, а также на негативной динамике цен на золото. В итоге инвестиционный доход Национального фонда в феврале составил (-)1,1 млрд долларов США после положительного значения в январе в размере 1,8 млрд долларов. Среднегодовая доходность Нацфонда с начала создания по конец февраля составила 3,06%". Алия Молдабекова

По словам спикера, отрицательная переоценка активов НФ была нивелирована значительными поступлениями в Национальный фонд. Так, валютные поступления в фонд в феврале составили 1,4 млрд долларов США.

Ранее Нацбанк дал прогноз на март по валютному рынку.