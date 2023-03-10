"Кристал Пэлас" – "Манчестер Сити": у "горожан" нет права на ошибку

Битва за чемпионство в Английской Премьер-лиге продолжается в 27-м туре. Все взгляды обращены на "Манчестер Сити", который вновь смотрит вслед "Арсеналу".

Предстоящий матч с "Кристал Пэлас" станет идеальным шансом сократить разрыв до двух очков. Справятся ли "горожане" с давлением, узнаем в эту субботу.



"Кристал Пэлас"

"Стекольщики" сидят на 12-м месте турнирной таблицы без какой-либо надежды на продвижение. Новый год не стал поворотным для команды, скорее, наоборот – последние 9 встреч закончились либо ничьей, либо поражением. В итоге в 2023 "Кристал Пэлас" заработал только 5 очков, меньше, чем все остальные клубы Премьер-лиги, за исключением "Борнмута". И на первый взгляд предстоящий матч с "Манчестер Сити" станет еще одним в серии разочарований.

Больше всего страдает атакующая линия. С начала года "стекольщики" забили всего 4 гола, ни одного в последних двух матчах, и лишь трижды ударили по воротам за всю игру с "Астон Виллой". Но есть и положительная сторона – "Кристал Пэлас" умудрились сыграть вничью с такими грандами, как "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль". При большом желании "стекольщики" могут знатно насолить "горожанам", отобрав у них заветные три очка.

"Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" уверенно выиграл 4 из 5-ти последних матчей АПЛ, заколотив в общем 12 мячей. Ни одна команда еще не заработала столько очков в 2023-м. "Горожане" работают на убой, реализуя каждый удачный момент, но все еще отстают от "Арсенала". Победа над "Кристал Пэлас" сократит отрыв до двух очков и наверняка заставит "красных" понервничать перед следующей игрой. Шансы на подобный исход высоки, тем более что встреча пройдет на выезде, где подопечные Гвардиолы особенно стабильны – из 31-го гостевого матча Премьер-лиги "Манчестер Сити" проиграл лишь три.

Личные встречи

Последние пять столкновений между командами победа преимущественно доставалась "горожанам", но "стекольщики" все-таки смогли отхватить 4 очка с одной победы и ничьей. И хотя эксперты не предвидят сюрпризов в предстоящем поединке, не исключено, что "Манчестер Сити" еще может споткнуться о незадачливого соперника.

Parimatch предлагает следующие коэффициенты на матч:

"Кристал Пэлас" – 8.70, Ничья – 5.10, "Манчестер Сити" – 1.38