Эксперты АФК улучшили прогноз по курсу тенге на апрель

Эксперты финансового рынка ожидают, что средний курс доллара в апреле 2023 года сложится на уровне 439,6 тенге против предыдущего прогноза в 460,14 тенге за доллар, сообщает Zakon.kz.

Ассоциация финансистов Казахстана (АФК) поделилась опросом экспертов финансового рынка. На фоне февральского укрепления нацвалюты на 14,9 тенге их ожидания в отношении курса тенге существенно улучшились.



"К началу апреля средний курс по паре доллар-тенге прогнозируется на уровне 439,6 тенге за доллар против 460,14 месяцем ранее. Через год – 470,6 тенге за доллар против 482,2 месяцем ранее", – говорится в сообщении АФК.

Внешний фон в целом остается неустойчивым, в том числе сохраняется волатильность нефтяных котировок, прогноз по повышению процентных ставок Федрезервом, а также геополитическая напряженность. Поэтому поддержка тенге ожидается в основном от конвертации трансфертов из Нацфонда и обязательной продажи валютной выручки.

В опросе отмечается, что ослабление российского рубля к доллару на фоне снижения экспортных доходов и восстановления импорта в феврале составило 7,4%, или 5,2 рубля.

По мнению экспертов, при сохранении текущих тенденций через год курс может составить 84,1 рубля за доллар, или +10,6% к текущему курсу.

"Соответственно, пара рубль-тенге через год может опуститься до 5,6 тенге за рубль с текущего показателя в 5,8 тенге за рубль", – сказано в результатах опроса.

Среднесрочные ожидания по цене на нефть за месяц практически не изменились – 87,7 доллара за баррель против 87,4 месяцем ранее – и поддержали прогноз по росту ВВП страны на отметке 3,6% против 3,7% месяцем ранее.

Инфляционные ожидания экспертов вновь выросли после снижения в течение трех месяцев подряд. Аналитики не исключают, что через год инфляция может составить 14,3%, что заметно превышает прогноз Нацбанка на 2023 год (9-12%).

"Продолжающийся рост цен усиливает ожидания, что Нацбанк РК повысит базовую ставку до 17% на заседании 7 апреля, тогда как доля экспертов, прогнозирующих сохранение базовой ставки на текущем уровне – 16,75%, снизилась до 65% с 85% месяцем ранее", – подытожили в АФК.

Фото: АФК

Ранее в Нацбанке Казахстана назвали два фактора укрепления тенге в феврале 2023 года.

