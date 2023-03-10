Сильный дождь ожидается в воскресенье в Алматы

В Алматы 12 марта ожидается сильный дождь, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте по ЧС рассказали, что в городе днем 12 марта ожидается сильный дождь. Порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.

Также с 10 по12 марта ожидаются интенсивное снеготаяние, формирование талового и склонового стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.

Ранее синоптики дали прогноз на выходные в Казахстане.