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Сильный дождь ожидается в воскресенье в Алматы

Сильный дождь ожидается в воскресенье в Алматы Фото: pixabay
В Алматы 12 марта ожидается сильный дождь, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте по ЧС рассказали, что в городе днем 12 марта ожидается сильный дождь. Порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. 

Также с 10 по12 марта ожидаются интенсивное снеготаяние, формирование талового и склонового стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления. 

Ранее синоптики дали прогноз на выходные в Казахстане. 

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