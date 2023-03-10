В Алматы откроют уникальный Национальный научный центр инфекционных болезней

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов ознакомился с ходом строительства Национального научного центра инфекционных болезней в Алатауском районе в микрорайоне Нуркент, сообщает Zakon.kz.

Презентовали объект главе казахстанского правительства председатель правления АО Samruk Kazyna Construction Маулен Айманбетов и генеральный подрядчик проекта Африм Паколли.

"Сегодня мы доложили премьер-министру о ходе реализации крупного социально значимого проекта – строительства научного центра. Речь идет о комплексном научном медицинском центре, который будет включать в себя целый блок различных организаций – это будут и стационары, хирургические отделения, несколько научных лабораторий, в том числе с изготовлением вакцин. Здесь будут располагаться кафедры ведущих медицинских вузов и научно-исследовательских центров, в том числе, ориентированных на лечение легочных заболеваний. Специфика данного медицинского центра – это инфекционные заболевания по различным профилям. Здесь будут применяться уникальные технологические решения, связанные с регулировкой градиента давления, с управлением воздушными массами, и все, что связано с биобезопасностью. Научный центр будет соответствовать самым лучшим международным критериям". Председатель правления АО "Samruk Kazyna Construction" Маулен Айманбетов

Национальный научный центр инфекционных болезней МЗ РК относится к уникальным объектам, у которых нет аналогов в стране. Специфическое технологическое решение заключается в том, что впервые совмещены две стационарные больницы с разными нозологическими формами. Также в центре будет научно-исследовательская база на основе Института вирусологии и вакцинологии, предусмотрено производство интерферона и вакцин. Помимо этого, в экспериментальной лаборатории планируют проводить научно-исследовательские работы.





Фото: Zakon.kz

В Научном центре будет два отделения функциональной диагностики, система для рентгенографии, система ультразвуковая диагностическая, три отделения эндоскопии – два взрослых и одно детское. Оборудование будет самое современное – диагностическое, компьютерная томография, аппараты МРТ, рентгенография и все, что связано с эндоскопией. Научный центр станет одним из передовых медицинских учреждений региона мирового уровня, который даст более 100 тысяч постоянных рабочих мест.



Общая площадь центра – 80,408.44 м2, уже до конца лета завершат основное строительство, а до конца года будет поставляться медицинское оборудование. Коечная мощность составляет 350 мест. Объект введут в эксплуатацию в декабре 2023 года.





Фото: Zakon.kz

Главная цель проекта – оказать качественную медицинскую помощь в условиях неблагополучной эпидемиологической ситуации и чрезвычайного положения, проводить первую и вторую стадии клинических апробаций новых лекарственных и биологических препаратов, а также представлять ситуационный центр для мониторинга за эпидемиологической ситуацией по Казахстану.



Кроме того, в перспективе Национальный научный центр инфекционных болезней станет одновременно клинической базой Национального научного центра инфекционных болезней, филиалом Научного центра гигиены и эпидемиологии им. Хамзы Жуматова НЦОЗ МЗ РК, кафедрой инфекционного профиля КазНМУ им. Асфендиярова и кафедрой Казахского медицинского университета непрерывного образования.

Между тем 10 марта о развитии здравоохранения Алматы рассказала премьер-министру заместитель акима Алматы Асем Нусупова.

Она отметила, что население Алматы выросло более чем на 500 тысяч человек за последние 10 лет, одновременно значительно возросла нагрузка на социальную инфраструктуру города.

"Из двух миллионов жителей, прикрепленных к поликлинике города, 1,6 миллиона являются алматинцами, остальные 600 тысяч человек – жители других регионов". Заместитель акима Алматы Асем Нусупова

Нусупова указала, что инфраструктура медицинских организаций пока не соответствует растущим потребностям города. Более 60% государственных сетей поликлиник перегружены почти в два раза, 70% стационаров требуют полной модернизации и реконструкции.

Ранее сообщалось, что Алихан Смаилов проверил на безопасность школьные автобусы в Алматы.



