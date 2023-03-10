19-летний алматинец-самоучка создает костюмы премиум-класса

19-летний алматинец Бакдаулет Парсаханов шьет классические мужские костюмы. Примечательно, что юноша научился шить самостоятельно, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал Бакдаулет изданию "Хабар 24", все началось еще в школе. Тогда он впервые узнал о профессии портного.

"Когда я искал курсы шитья одежды, то столкнулся с одной проблемой. Почти все они предназначены в основном для женщин. Мне сказали, что научат шить рубашки, платья. А так как я хотел шить мужские костюмы, то решил самостоятельно изучить эту тему". Бакдаулет Парсаханов, модельер

Навыки кройки и шитья Бакдаулет освоил за шесть месяцев. И уже сегодня он самостоятельно шьет костюмы любой сложности.

В публикации сказано, что создает их исключительно по технологии Bespoke, где более 70 процентов работы выполняется вручную, то есть на один костюм у него уходит около пятидесяти часов.

"70-90 процентов наших костюмов шьются вручную. Мы не используем бумажные выкройки или готовые лекала. Не работаем также по готовым образцам. Снимаем мерки с клиента и с нуля создаем костюм, моделируем его, при этом учитываем все особенности фигуры заказчика". Бакдаулет Парсаханов

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