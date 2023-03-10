Касым-Жомарт Токаев посетил Карачаганак

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках рабочего визита в Западно-Казахстанскую область посетил Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождение и ознакомился с производственной деятельностью компании "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." (КПО).

Главу государства в поездке сопровождали первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, председатель правления АО НК "Казмунайгаз" Магзум Мирзагалиев, а также аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев.



Во время визита высокопоставленные гости ознакомились с работой Карачаганакского перерабатывающего комплекса (КПК) и ходом реализации капитальных проектов, нацеленных на продление сроков максимальной добычи жидкой фракции.

Генеральный директор КПО Джанкарло Рую представил главе государства основные производственные показатели, а также рассказал об участии компании в социально-экономическом развитии региона.

"КПО стабильно демонстрирует хорошие показатели добычи, уделяя при этом особое внимание вопросам промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. Поддержка казахстанских товаропроизводителей также является одним из наших основных приоритетов", – сказал Джанкарло Рую во время встречи.

Речь также зашла о планах строительства на Карачаганаке завода по выпуску очищенного газа и СПГ. Касательно последнего глава государства, подчеркнул важность данной инициативы и заверил в максимальной поддержке.

По окончании визита президент дал высокую оценку работе КПО и пожелал коллективу компании дальнейших успехов в освоении Карачаганакского месторождения.



