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Синоптики рассказали, где в Казахстане ожидается погода без осадков 11 марта

Синоптики рассказали, где в Казахстане ожидается погода без осадков 11 марта Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 11 марта 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на большую часть страны будет оказывать влияние ложбина циклона, а также с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки преимущественно в виде дождя, на юге – сильный дождь.

Как отметили синоптики, лишь на юго-востоке, юго-западе страны ожидается погода без осадков.

По республике ожидаются туман, усиление ветра, на севере страны – с метелью и гололедом, днем на юге страны – гроза.                   

В Астане – переменная облачность, утром и днем осадки (преимущественно дождь). Ветер южный, юго-западный, ночью 2-7, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +2+4°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +21+23°С.

В Шымкенте – переменная облачность, днем – дождь. Ветер юго-западный, западный 8-13, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +20+22°С.             

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Анастасия Стативкина
Казгидромет Казахстан
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