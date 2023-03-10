Важное за день: Нацбанк сделал прогноз по валюте, Казахстан ждет взаимности от Европы по Шенгену

В Нацбанке назвали два фактора укрепления тенге в феврале, МИД Казахстана пытается узнать, почему страну внесли в список для получения допконсультаций при выдаче Шенгена, Урсула фон дер Ляйен прилетит в Казахстан – итоги главных новостей за 10 марта от Zakon.kz.

Укрепление тенге и прогноз Нацбанка

Тенге укрепился в последний зимний месяц этого года на 3,2%. Заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова рассказала, с чем это связано, и назвала два фактора укрепления тенге.

В Нацбанке также озвучили прогноз на март по валютному рынку. По мнению Молдабековой, курс тенге определяется не только фактором предложения, но и фактором спроса. Сконвертированные из Нацфонда средства будут перечислены в бюджет, попадут в экономику, и часть из них пойдут на финансирование растущих объемов импорта.

Шенген и "список для консультаций"

Казахстанский МИД рассчитывает на скорейшее начало переговоров об облегчении визового режима для казахстанцев. Об этом сказал вице-министр иностранных дел Роман Василенко. Он отметил, что с 2023 года Казахстан возобновил безвизовый режим для граждан Европы и рассчитывает на взаимность в этом вопросе.

Также казахстанский МИД пытается выяснить, почему и по требованию какой страны Казахстан внесли в список для получения дополнительных консультаций при выдаче Шенгена. По мнению Василенко, это не означает внесение в "черный список". Есть список для консультаций, но это не "черный", не "красный", не "синий".

Казахстан ждет Урсулу фон дер Ляйен

Казахстан ожидает председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен с визитом в текущем году. Как отметили в МИД Казахстана, это весьма символично: в год празднования 30-летия установления отношений между РК и Европейским союзом.

В ноябре прошлого года премьер-министр РК Алихан Смаилов и Урсула фон дер Ляйен подписали меморандум, который будет способствовать установлению финансового и технологического сотрудничества Казахстана с промышленными альянсами ЕС.

Избиение семьи юристов: появились подробности

10 марта в Главной военной прокуратуре Казахстана раскрыли подробности по делу в отношении Нурасыла Болата. В ведомстве рассказали, что в Алматы около одного из развлекательных заведений между военнослужащим срочной службы воинской части 30212 Министерства обороны РК рядовым Болат Н.Д., находящимся в увольнении, и гражданином Черновым О. произошел конфликт.



В середине февраля 2023 года казахстанский юрист Анна Димитриевич заявила, что ее с мужем Олегом Черновым в Алматы избил сын известного борца Даулета Турлыханова – Нурасыл Болата. Позднее Даулет Турлыханов дал разъяснения по поводу инцидента с участием его сына в Алматы, а также извинился за его проступок.

Смаилов в Алматы

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов приехал в Алматы с рабочей поездкой. Он лично проверил надежность и безопасность школьного транспорта, побывав на заводе, где производят автобусы. Также глава правительства посетил крупные промышленные предприятия, встретился с резидентами городской индустриальной зоны и ознакомился со строительством ряда социальных объектов.

Си Цзиньпина переизбрали на третий срок

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) единогласно переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР на третий пятилетний срок. Выборы главы государства состоялись утром в пятницу, 10 марта, на пленарном заседании через тайное голосование. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Си Цзиньпина.

Правила безопасности в школах изменят

Министерство просвещения подготовило изменения в Типовые правила деятельности школ. В правила внесут дополнение о том, что во время нахождения обучающихся вне организации образования за жизнь и безопасность обучающихся ответственность несут родители или иные законные представители. А во время уроков и мероприятий, проводимых за пределами организации образования, ответственность за жизнь и безопасность обучающихся возлагается на педагогов.



Въезд авто ограничат на Шымбулак

Ограничение въезда на территорию горнолыжного курорта "Шымбулак" будет действовать для всех транспортных средств. Исключения составят автомобили на электрическом двигателе (электромобилей), а также спецтехника и транспортные средства экстренных, оперативных, коммунальных и спецслужб. Изменения вступят в силу с 1 апреля 2023 года.

Законопроект об иноагентах отозвали в Грузии

Инициаторы законопроекта "О регистрации иностранных агентов", общественное движение "Сила народа", отозвали его из парламента Грузии. За законопроект проголосовал 1 депутат парламента, против – 35, воздержались – 58. Ранее в Тбилиси проходили протесты, участники которых выступали против принятого в первом чтении законопроекта.



