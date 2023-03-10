"Лестер" – "Челси": прогноз от Айдына Кожахмета

Грэм Поттер и его команда могут вздохнуть с небольшим облегчением: в двух последних матчах "аристократы" одержали победы, причем одна из них позволила клубу выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов. Ну а "лисы", напротив, находятся в не лучшем настроении из-за четырех поражений кряду.

Эксперт Parimatch Айдын Кожахмет поделился прогнозом на предстоящее противостояние.



"Лестер"

Брэндан Роджерс, наверное, засыпает тяжело. И даже во сне думает о том, как выйти из кризиса: буквально месяц назад его команда в великолепном стиле разнесла "Тоттенхэм" со счетом 4:1, но с тех пор как отрезало – не идет игра как во встрече с лидерами вроде МЮ и "Арсенала", так и с записными аутсайдерами вроде "Саутгемптона". А впереди соперник, окрыленный успехами в двух последних матчах.

"Челси"

В психологическом плане "аристократы" однозначно чувствуют себя лучше. Победа над дортмундской "Боруссией" в Лиге чемпионов определенно придала команде больше сил и положительных эмоций. Поездка на "Кинг Пауэр", безусловно, легкой прогулкой не представляется, тем более что в лазарете все еще много травмированных футболистов. Но все же рассчитывать на продолжение победной поступи Поттер вполне может.

История личных встреч

В последний раз "Лестер" побеждал "Челси" два года назад. С тех пор в пяти матчах "синие" одержали 4 победы, и лишь один раз "лисам" удалось зацепиться за ничью. Да и в целом взаимоотношения этих клубов на поле крайне редко складываются в пользу "Лестера" – две победы за 7 лет.

Прогноз на матч

Как было отмечено выше, "Челси" постепенно обретают свою игру в атаке: с каждым матчем Феликс, Хаверц, Стерлинг смотрятся все увереннее. А тут еще и Пулишич восстановился после травмы. Поэтому предлагаю поставить на то, что "аристократы" на "Кинг Пауэр" забьют больше одного мяча. Мои партнеры из Parimatch на событие "Индивидуальный тотал "Челси" 1,5 больше" предлагают заманчивый коэффициент – 2.05.

Специалисты Parimatch делают такой прогноз на результат игры:

"Лестер" – 3.85, Ничья – 3.50, "Челси" – 2.04